Pronostic Inter Milan AC Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter maîtresse du derby face au Milan

Cette 4e journée de Serie A est riche en chocs, puisqu’après le Juventus – Lazio, elle nous offre le traditionnel derby milanais. Cette opposition est d’autant plus passionnante que l’an dernier, les deux formations lombardes s’étaient affrontées en demi-finales de la Ligue des champions, avec un succès de l’Inter. Cet été, les Nerazzurri ont perdu quelques joueurs clés comme le portier Onana, ou le milieu Brozovic. Pour compenser ces départs, la formation intériste a misé sur Marcus Thuram, Alexis Sanchez, Arnautovic, Pavard, Sommer, ou Frattesi. Lors de la coupure internationale, l’Inter a dû se réjouir de la bonne forme de ses éléments, puisque Thuram a inscrit son 1er but en Bleu, Frattesi a signé un doublé avec la Squadra Azzurra et Arnautovic a également été décisif avec l’Autriche. Lors de cette entame de championnat, le club intériste a été impressionnant en remportant ses trois premiers matchs face à Monza (2-0), Cagliari (0-2) et surtout contre la Fiorentina (4-0). Ce bilan parfait avec notamment 8 buts inscrits pour aucun encaissé fait de l’Inter l’un des favoris pour le titre. Avec un Lautaro Martinez (5 buts sur les 8 de son équipe) en feu, l’Inter veut enchaîner face au grand rival milanais.

En face, l’AC Milan a retrouvé de sa superbe lors des 2 dernières saisons en remportant à la surprise générale le Scudetto, puis en se hissant en demi-finales de la LDC. Lors de l’intersaison, la formation rossonera s’est attachée à régénérer l’effectif avec le recrutement de Pulisic, Loftus-Cheek, Reijnders, Musah, Okafor ou Chukwueze. Dans cette entame d’exercice, un homme s’est mis en évidence, Olivier Giroud. L’international français a déjà inscrit 4 buts, mais s’est blessé avec l’équipe de France. En son absence, le Serbe Jovic pourrait être titularisé aux côtés des percutants Pulisic et Leao. À l’instar de l’Inter, le Milan a remporté ses 3 premiers matchs de championnat face à Bologne (0-2), au Torino (4-1) et surtout sur la pelouse de l’AS Rome (1-2), malgré l’expulsion de Tomori. Dans ce derby passionnant, l’Inter semble disposer de plus de garanties et devrait s’imposer face à son grand rival.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

