Pronostic Guingamp Rodez : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Guingamp ne rate pas le coche face à Rodez

Sixième de Ligue 2, Guingamp a souvent raté le coche depuis le début de saison. Proche des places de barragiste, le club breton a régulièrement manqué l’opportunité de se rapprocher du haut de tableau. Actuellement, l’En Avant accuse seulement 1 point de retard sur Pau et 5 sur une équipe de Laval, toujours engagée en Coupe de France. Paradoxalement, Guingamp se montre plus à l’aise loin de ses bases que dans son Roudourou. En effet, il a pris 18 points de ses 30 acquis en Ligue 2 en déplacement. Ce fut notamment le cas à Quevilly Rouen lors de la dernière journée (0-1) où Guillaume a inscrit le but décisif dans les dernières secondes. A noter que Courtet a quitté le club pour rejoindre Dunkerque tandis que Lobry devrait arriver de l’AS Saint Etienne. ► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

De son côté, Rodez est l’une des belles surprises de la saison en Ligue 2 avec la 7e place du classement (même nombre de points que Guingamp). Contrairement aux Bretons, les Ruthénois doivent ce bon parcours à leurs performances à domicile. Le week-end dernier, les Aveyronnais n’ont pas réussi l’exploit en Coupe de France en s’inclinant à domicile face à l’AS Monaco (1-3). Les hommes de Santini doivent désormais se focaliser pour la course aux playoffs. Pour son premier match de 2024, Rodez s’est imposé face à Pau (2-1) avec une réalisation au bout du temps additionnel par Younoussa. En forme, Guingamp a une belle opportunité de se replacer dans la course aux playoffs en prenant le dessus sur Rodez.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

