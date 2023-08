Pronostic Grenoble Paris FC : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble enchaîne face au Paris FC

Depuis l’arrivée de Vincent Hognon à la tête de Grenoble, la formation iséroise a retrouvé de la stabilité. Solide l’an passé, le GF38 n’a jamais été inquiété par la lutte pour le maintien. Sur cette lancée, la formation grenobloise a décidé de se renforcer judicieusement cet été, avec notamment les arrivées du technique Eddy Sylvestre (Pau), et des offensifs Lenny Joseph (Metz) et Postolachi (international moldave). Malgré ces nombreux changements, l’attaque grenobloise s’est montrée très intéressante à Geoffroy Guichard face à l’AS Saint-Etienne (0-1) pour permettre à son club de décrocher 3 points précieux. De plus, l’arrière-garde n’est pas en reste avec un Brice Maubleu toujours aussi efficace comme il l’a démontré lors de son arrêt sur le penalty de Charbonnier. Ce samedi, le GF38 veut poursuivre sur sa lancée pour prendre un excellent départ.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Paris FC a été ces dernières saisons l’un des candidats à la montée. Souvent dans le coup pour les playoffs, la formation parisienne a raté le coche à plusieurs reprises et sort d’un exercice très compliqué. Cet été, les supporters parisiens attendaient avec impatience d’entendre les objectifs de leurs dirigeants, qui se sont finalement montrés très discrets. Le départ de l’excellent Guivalogui semble indiquer un certain recul dans les ambitions parisiennes. La première journée a conforté ce déclin avec une défaite à domicile face à Caen (0-2). Lors de cette rencontre, le défenseur Gaudin a rapidement été exclu et manquera donc ce déplacement en Isère. Boosté par son succès à Sainté, Grenoble devrait enchaîner face au Paris FC.

► Le pari « victoire Grenoble » est coté à 2,45 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 245€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Grenoble ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 2,05 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 205€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Grenoble – Paris FC :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Grenoble Paris FC encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Grenoble crucifie Saint-Étienne