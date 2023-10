Pronostic Grenoble Guingamp : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Grenoble confirme à Guingamp

Dans le cadre de la 10e journée de Ligue 2, Guingamp reçoit Grenoble dans une affiche qui intéresse le haut de tableau. Pas toujours régulière, la formation bretonne se retrouve pourtant en 6e position avec 5 points de retard sur son adversaire du jour. En cas de succès, les hommes de Stéphane Dumont effectueraient une belle opération pour se replacer dans la course aux playoffs. Lors de son dernier match, le club guingampais est allé s’imposer sur la pelouse du Stade Malherbe de Caen (0-1) grâce à Sagna. Malheureusement, ce succès pourrait être de mauvais augure puisque la formation bretonne n’a toujours pas signé deux victoires consécutives. Dans son Roudourou, l’En Avant va tenter de casser cette mauvaise habitude et compte pour cela sur son attaquant El Ouazzani, très performant dans ce début de championnat (4 buts). En revanche son acolyte habituel devant, Baptiste Guillaume (2 buts, 1 passe), est suspendu.

De son côté, Grenoble réalise une superbe entame de saison qui lui permet logiquement d’occuper la 2e place du classement, derrière un Laval en pleine réussite qui parvient à s’imposer même lorsqu’il ne le mérite pas spécialement. Le club isérois est certainement avec Auxerre, l’équipe la plus complète de Ligue 2. Vincent Hognon s’appuie sur la solidité défensive de son club (seulement 2 buts encaissés) et espère que son attaque se montre un peu plus efficace car elle se crée des opportunités. Le week-end dernier, les Grenoblois ont signé une très bonne prestation pour s’imposer face à Bordeaux (2-0) dans un stade des Alpes bien garni. Toujours invaincu, le GF38 se déplace avec ambition en Bretagne et devrait selon toute vraisemblance profiter de l’irrégularité guingampaise pour accrocher au moins un nul.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

