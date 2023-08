Pronostic Grenade Rayo Vallecano : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Rayo Vallecano accroche un résultat à Grenade

Auteur d’une excellente dernière saison, Grenade a remporté la Liga2 et a donc été promu directement sans passer par un éventuel barrage. Meilleur buteur du championnat l’an passé, Uzuni est resté au club. De plus, la formation andalouse s’est renforcée en engageant définitivement une autre gâchette de la seconde division espagnole, Weissman, déjà prêté lors de la dernière demi-saison. L’Israélien, blessé, a manqué le premier match de championnat face à l’Atlético Madrid. Lors de cette rencontre, Grenade a affiché un bon visage mais n’avait pas les armes pour contrer une équipe des Colchoneros (3-1) qui vise le titre. Invaincus à domicile l’an passé, les protégés de Paco Lopez espèrent conserver cette dynamique lors de la réception du Rayo Vallecano.

En face, le Rayo fut l’une des agréables surprises de la dernière Liga, puisqu’il a longtemps été dans le coup pour les places européennes. Finalement, les Franjirrojos ont fini en 11e position car ils ont très mal fini (4 défaites lors des 5 dernières journées). Cet été, le club a perdu deux très bons éléments puisque Fran Garcia et Sergio Camello sont revenus dans leurs clubs respectifs. Au rayon des arrivées, on notera notamment celles d’Espino (Cadiz) et Aridane (Osasuna), ainsi que la signature définitive du Français Lejeune passé notamment par Newcastle. Pour son 1er match de la saison, le Rayo Vallecano est allé s’imposer sur la pelouse d’Almeria grâce à 2 penaltys de Palazon et Nteka. Ce dernier, Français, est revenu de prêt après pourtant une très belle saison il y a deux ans, et devrait retrouver le 11 du Rayo. En confiance grâce à ce succès, les partenaires de Falcao veulent ramener au moins un point de leur déplacement à Grenade.

