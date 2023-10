Pronostic Grèce Pays-Bas : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

Les Pays Bas se rachètent en Grèce

Dans ce groupe B des éliminatoires, la France a déjà obtenu l’un des 2 tickets qualificatifs pour l’Euro 2024. La lutte pour la 2e place nous offre un duel entre la Grèce et les Pays Bas qui s’affrontent ce lundi. Les Grecs sont toujours dans le coup pour la qualification car ils ont pris le maximum de points face à des formations à leur portée, avec des doubles victoires face à Gibraltar et l’Irlande. En revanche, la sélection hellénique s’est inclinée face aux deux gros morceaux du groupe, en déplacement, à savoir la France (1-0) et les Pays Bas (3-0). Vendredi, la Grèce a réalisé une superbe opération en s’imposant en Irlande (0-2) grâce à Giakoumakis et Masouras. Suite à ce succès, les Grecs ont pris seul la 2e place du groupe et feraient un grand pas vers l’Euro en cas de succès sur les Pays bas ce lundi. Cependant, à Eindhoven, la Grèce avait pris le bouillon face aux attaques des Oranje. Toujours dans le coup pour la qualif’, les Grecs sont obligés de s’imposer pour conserver leur chance. Pour parvenir à réussir cet objectif, Gustavo Poyet compte sur les Tsimakas, Mavropanos, Basaketas, ou Pavlidis.

Les Pays Bas avaient connu un passage à vide en manquant successivement l’Euro 2016 et le Mondial 2018. Depuis ces désillusions, les Bataves se sont repris en intégrant les derniers rendez-vous internationaux avec un 8e de finale à l’Euro 2020 et un quart au Mondial 2022. Suite à cette défaite, Ronald Koeman a succédé à Louis van Gaal à la tête de la sélection. L’ancien coach du Barca a connu un retour délicat avec une lourde défaite en France (4-0) mais a ensuite vu ses hommes se reprendre en dominant successivement Gibraltar, la Grèce et l’Irlande. Ces succès permettent aux Néerlandais d’être toujours dans le coup pour la qualif’, et cela d’autant plus qu’ils accusent un match de retard (3e avec 3 points de retard sure la Grèce). En effet, engagé dans le Final 4 de la Ligue des Nations, les Pays Bas ont raté le rassemblement de fin juin (4e sur 4). Vendredi, la sélection néerandaise s’est inclinée dans l’affiche du groupe face à la France (1-2) en affichant un visage inquiétant au départ, mais emballant en fin de match. Koeman fait face à une cascade de forfaits importants mais peut se réjouir du vivier oranje qui lui permet de conserver un effectif compétitif avec les Van Dijk, Dumfries, Aké, Blind ou la nouvelle star Xavi Simons, , ou encore les Hartman (buteur) et van de Ven (rentré en jeu). Sort blessé, Werghorst devrait laisser sa place devant à Malen. Largement supérieur à l’aller (victoire 3-0), les Pays Bas devraient faire le job lors de cette manche retour.

