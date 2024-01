Pronostic Getafe Real : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Real retrouve la 1re place face à Getafe

Dixième de Liga, Getafe est calé dans le ventre mou de la Liga. Le club situé dans la banlieue madrilène possède 10 points d’avance sur le premier relégable et accuse 10 unités de retard sur le dernier strapontin européen. Intéressant lors des 6 premiers mois, el Geta a connu des dernières semaines compliquées, avec une élimination en Coupe du Roi par le FC Séville. Les partenaires de Greenwood s’étaient inclinés lors des 2 dernières journées de Liga, mais lundi, ils ont retrouvé le chemin de la victoire face à Grenade (2-0) avec une nouvelle réalisation de Mayoral (sa 14e en Liga), et de Greenwood.

En face, le Real Madrid a certes connu une désillusion en se faisant sortir de la Coupe du Roi par l’Atletico Madrid, mais affiche un bilan de très bonne facture. En effet, la Maison Blanche vient de remporter la Super Coupe d’Espagne en surclassant le Barca en finale (4-1) et en dominant les Matelassiers en demi-finale. En Liga, les Merengue réalisent une très bonne saison mais font face à une concurrence imprévue, celle de Girona. Actuellement, le club catalan possède 1 point de plus que la formation madrilène qui peut retrouver le premier rang lors de ce match en retard. Lors des 2 dernières journées, le Real a été malmené arrachant la victoire dans les derniers instants face à Almeria (3-2) et face à Las Palmas (1-2) le week-end passé. Entré en cours de jeu, Tchouaméni a offert les 3 points de la victoire à son équipe. Avant le choc du week-end face à l’Atletico, le Real doit prendre le meilleur sur Getafe pour reprendre les rênes de la Liga.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Jude Bellingham égale un record de Cristiano Ronaldo au Real Madrid