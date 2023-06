Pronostic Géorgie Portugal : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

Le Portugal part du bon pied face à la Géorgie

La Géorgie sera l’une des nations à suivre lors de ce championnat d’Europe. En effet, l’équipe A profite de l’explosion des Mikautadze et surtout celle de Kvaratskhelia, qui vient de remporter la Serie A avec le Napoli. Cette sélection espoirs doit sa participation car elle organise le tournoi. Incapable de se qualifier pour l’Euro 2021 en Hongrie, la sélection géorgienne dispute des rencontres amicales depuis plus de 2 ans. Face à une adversité moindre, la Géorgie s’en est plutôt bien sortie avec seulement 3 revers concédés lors des 11 dernières rencontres. Cette sélection s’appuie sur de nombreux joueurs évoluant dans leurs championnats nationaux, et sur quelques pépites qui jouent dans des clubs plus prestigieux comme le portier Mamardashvili, Guliashvili de Sarajevo, ou Davitashvili de Bordeaux.

De son côté, le Portugal est réputé pour sortir de jeunes talents mais n’a toujours pas remporté la compétition. Finalistes lors des éditions 1994, 2015 et 2021, les Portugais font partie des favoris pour le titre. En 2021, les Lusitaniens s’étaient inclinés en finale face à l’Allemagne (1-0). Pour se qualifier pour cette phase finale de l’Euro, les hommes de Rui Jorge se sont baladés en dominant l’Islande et la Grèce dans leur groupe. Au final, les Portugais ont remporté 9 succès pour un nul, avec un exceptionnel bilan de 43 buts inscrits pour 3 encaissés. L’homme fort de ce parcours a été Ramos, le buteur de Benfica, auteur de 12 réalisations. L’attaquant lusitanien n’a pas été convoqué car il fait partie du groupe des A. Pour ce championnat d’Europe, le Portugal s’appuiera sur les Conceicao (Ajax), Fabio Silva (PSV), Vitinha (OM), Neto (Wolverhampton) ou Nuno Tavares (OM). Pour son dernier match amical, la sélection portugaise s’est facilement défait de la Norvège (3-0). Supérieur à la Géorgie, le Portugal devrait s’imposer facilement lors de cette 1ère journée de l’Euro.

