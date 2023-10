Pronostic Genoa Salernitana : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Genoa prend ses distances avec la Salernitana

En ouverture de la 10e journée de Serie A, le Genoa reçoit la Salernitana dans une rencontre importante pour le maintien. En effet, la formation entraînée par Alberto Gilardino occupe la 15e place avec seulement 2 points de plus que l’Udinese, première formation relégable. Depuis le début de saison, le Genoa a seulement remporté deux rencontres, à chaque fois contre une équipe romaine, au stade olympique face à la Lazio (0-1) et à domicile contre la Roma (4-1). Promu cet été, il Grifone restent sur deux revers face à l’AC Milan (0-1) et le week-end dernier contre l’Atalanta Bergame (2-0). Dans cette formation, on retrouve l’ancien Marseillais Strootman, et le buteur Retegui. Tous deux absents ces derniers temps, les deux hommes devraient être de retour ce vendredi.

► Déposez 100€ et misez avec 200€ chez ZEbet

⇒ ⇒ Inscrivez-vous avec le code SOFOOTX2 pour en profiter ⇐ ⇐

En face, la Salernitana est une formation qui lutte chaque saison pour ne pas descendre depuis sa montée en 2021. L’an passé, les Granata avaient fini avec 11 points de plus que le relégable, soit un bon matelas. En revanche, la Salernitana ne connaît pas la même réussite dans cette entame de saison. En effet, la formation dirigée par Pippo Inzaghi depuis la dernière journée se trouve déjà dans la zone de relégation avec 3 points de retard sur Empoli, premier non relégable. Depuis l’entame de saison, la Salernitana n’a toujours pas remporté la moindre rencontre et possède la pire défense de la Serie A. Après avoir enregistré 3 revers de rang face à Empoli, l’Inter et Monza, les Granata ont stoppé l’hémorragie en partageant les points avec la lanterne rouge, Cagliari (2-2), pour la première de Pippo donc. L’ancien Rémois Dia, écarté en début de saison, s’est mis en évidence lors de cette rencontre en signant un doublé. À domicile et avec le retour de Retegui et Strootman, le Genoa semble le mieux armé pour s’imposer lors de cette rencontre et prendre ses distances avec la zone de relégation.

► Le pari « Victoire Genoa » est coté à 1,77 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 254€ (354€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Le pari « les 2 équipes marquent » est coté à 1,85 chez ZEbet qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT de bonus (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec le code SOFOOTX2.

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT chez ZEbet :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOTX2 lors de votre inscription.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 270€ (370€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Genoa – Salernitana :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus en Freebets avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Genoa Salernitana encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Filippo Inzaghi au secours de la Salernitana