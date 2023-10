Pronostic France U21 Chypre U21 : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro U21

Pas de cadeau des Bleuets pour Chypre

Depuis l’arrivée de Thierry Henry aux commandes des Espoirs, ces derniers ont obtenu de bons résultats en montrant de belles choses, notamment contre le Danemark en amical (4-1), et la Slovénie sur le même score pour la première journée des éliminatoires. La troisième victoire de suite a été plus compliquée à aller chercher à Sarajevo contre la Bosnie U21, avec un but en toute fin de match de la part de Kalimuendo sur une passe de Tel, deux entrants (2-1). Désiré Doué, qui a été exclu pour sa toute première sélection, manquera ce match, tout comme Malo Gustro et Lukeba, convoqués par Deschamps avec les A. Henry a quand même à sa disposition des joueurs exceptionnels, comme le nouveau capitaine Zaïre-Emery, son coéquipier au PSG Barcola (2 buts en 9 sél), et les lyonnais Lepenant et Cherki (8 buts en 16 sélections), premier buteur contre la Bosnie. En pointe, plusieurs choix se présentent avec Kalimuendo (Rennes, 6 pions en 24 capes avec les Bleuets), le petit nouveau Mathys Tel (18 ans), et Wahi, en forme dernièrement avec Lens. La pépite toulousaine Guillaume Restes gardera les cages sans surprise.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

La forme n’est pas la même pour les jeunes chypriotes, qui n’ont plus gagné un seul match depuis plus d’un an (4 nuls et 4 défaites). La dernière victoire remonte au mois de juin 2022 contre la Grèce (3-0). Avant le début de ces éliminatoires, ils n’ont pas fait le plein de confiance avec deux défaites inquiétantes contre la Géorgie (0-2) et la Hongrie (2-5). Lors de la 1ère journée des éliminatoires, Chypre avait assez bien commencé en accrochant l’Autriche (1-1), mais leurs démons ont ressurgi lors du match suivant contre la Slovénie, ridiculisés à la maison (0-3). Le groupe du sélectionneur Chypriote est nettement en dessous de celui dont dispose Henry, puisqu’on y retrouve seulement quelques joueurs du championnat local, et quelques éléments qui évoluent au sein des équipes jeunes de clubs du top 5 européen. C’est le cas de Savva (Torino U19), Foti (Hanovre) et Okkas (Fulham U21). Plusieurs joueurs jouent pour l’APOEL Nicosie, club emblématique du pays, notamment le gardien Kittos, l’ailier Vrontis, ou le milieu Satsias.

► Le pari « Victoire France U21 de 3 buts d’écart ou + » est coté à 1,45 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 145€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics France U21 – Chypre U21 avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic France U21 Chypre U21 encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Thierry Henry peste contre l'arbitrage