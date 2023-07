Pronostic France Brésil : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde féminine

100€ offerts en CASH pour parier sur France Brésil

La France dos au mur

Opposée à la Jamaïque lors de son entrée en lice dans cette Coupe du monde, l’Equipe de France est passée à côté de son sujet. Si elles ont monopolisé le ballon tout au long de la rencontre (73% de possession), les joueuses de Hervé Renard n’ont jamais réellement réussi à changer de rythme pour mettre en difficulté un adversaire pourtant largement à leur portée (0-0). Il va donc falloir faire beaucoup mieux ce samedi pour espérer inquiéter un Brésil bien plus coriace. Pour cela, il faudra s’appuyer sur les prestations réalisées lors de la phase de préparation lorsque les Bleues avaient pu se défaire de la Colombie (5-2), du Canada (2-1) et de l’Irlande (0-3) notamment au début du mois dernier. Dans tous les cas, une défaite viendrait mettre en péril les chances de qualification des Tricolores.

Le Brésil en confiance mais les Bleues mènent aux points

Contrairement aux Françaises, le Brésil a parfaitement négocié ses premiers pas dans cette Coupe du monde. Confrontée à une assez modeste équipe du Panama qui ne se trouve qu’en 52e position du classement Fifa, la Seleçao n’a laissé aucune chance à son adversaire en s’imposant avec la manière (4-0). Les Auriverde ont donc pris une sérieuse option sur la qualification et elles devraient donc pouvoir faire au moins aussi bien que lors des deux dernières éditions du Mondial lorsqu’elles ont été sorties en 1/8e de finale. Cela dit, le bilan des dernières confrontations entre les deux sélections tourne largement en faveur des Tricolores qui ont remporté les 4 dernières oppositions. La dernière en date remonte à l’année dernière lorsque les Françaises s’étaient imposées à l’occasion du Trophée de France (2-1).

Du changement chez les Bleues, Wendie Renard espérée

Après la 1re prestation moyenne des Bleues, Hervé Renard devrait apporter du changement à son 11 de départ. Eve Périsset devrait retrouver sa place dans le couloir droit avec devant elle Kenza Dali, pressentie pour débuter sur l’aile droite. Trop juste pour entrer en jeu dimanche dernier, la jeune Lyonnaise Selma Bacha pourrait également être titularisée. Touchée à un mollet lors du match nul face à la Jamaïque, la taulière des Bleues Wendie Renard a longtemps été ménagée par le staff tricolore. Mais après avoir longtemps été très incertaine, la Lyonnaise a retrouvé l’entrainement collectif jeudi et l’espoir de la voir disputer cette rencontre est plus fort que jamais. Cependant, les Françaises sont toujours privées de leurs excellentes attaquantes Cascarino et Katoto qui ont dû déclarer forfait avant la Coupe du monde. Bonne nouvelle en revanche avec la présence de la très prolifique Eugénie Le Sommer (89 buts en 180 sél). Côté brésilien, peu d’absences à souligner et l’équipe vainqueur du Panama la semaine dernière devrait être proche de celle qui va débuter samedi. On devrait donc retrouver sur le côté droit la redoutable ailière Ary Borges qui a inscrit un triplé pour son premier match dans le tournoi.

Les compos probables pour France – Brésil :

France : Peyraud-Magnin – Périsset, Renard (ou Lakrar), Cascarino, Karchaoui – Dali, Geyoro, Toletti, Bacha – Le Sommer, Diani.

Brésil : Lelê – Antônia, Lauren, Rafaelle Souza, Tamires – Ary Borges, Kerolin, Luana, Adriana – Bia Zaneratto, Debinha.

Le choc pour les Bleues

Après la bouillie offensive proposée lors de leur premier match, les Bleues savent que leur marge de manœuvre est maintenant très réduite. Obligé de réagir, le sélectionneur Hervé Renard devrait modifier en profondeur son 11 de départ afin d’insuffler un nouveau souffle à son équipe. Les entrantes ont en effet apporter plutôt satisfaction et le retour de la Lyonnaise Bacha pourrait dynamiser les ailes. Cela pourrait donc amener les Tricolores à hausser leur niveau de jeu, ce qui pourrait surprendre des Brésiliennes qui n’ont, jusque là, rencontrer qu’une équipe très moyenne. Aussi, avec un peu de fraîcheur et leur avantage psychologique obtenu suite à leurs dernières victoires obtenues face aux Auriverde, les Françaises pourraient prendre l’ascendant dans cette rencontre voire, en tous cas, ne pas perdre dans une rencontre qui s’annonce tout de même assez tactique.

Il y a 20 ans, les Bleues découvraient la Coupe du monde