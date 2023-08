Pronostic Fiorentina Rapid Vienne : Analyse, cotes et prono du barrage retour de Ligue Europa Conférence

La Fiorentina passe la vitesse supérieure face au Rapid Vienne

La Fiorentina a réalisé une superbe saison l’an passé avec comme point d’orgue la finale de la Conference League. Lors de cette rencontre, les Toscans se sont inclinés face aux Anglais de West Ham. Quelques jours plus tôt, la Viola avait déjà connu une première désillusion en finale de la Coppa Italia en perdant face à l’Inter (1-2). Ces résultats ne doivent pas faire oublier le jeu de très bonne qualité offert par l’équipe toscane. Convoité par des écuries italiennes et européennes, le coach Italiano est resté à Florence. Pour débuter cette nouvelle saison de Serie A, les Florentins ont largement pris le dessus sur le Genoa (1-4) avec des buts des cadres Biraghi ou Bonaventura. Pour son match aller des barrages, la Fio’ s’est fait surprendre par le Rapid Vienne en Autriche (1-0) et doit désormais s’imposer pour intégrer la phase de groupe. Le week-end dernier, la Viola ne s’est pas rassurée en étant tenue en échec à domicile par Lecce (2-2). Au niveau des arrivées, le club toscan a attiré le milieu brésilien Arthur, le Colombien Mina, ou encore les attaquants Nzola ou Beltran, mais a perdu Cabral.

En face, le Rapid arrive en Italie avec son avantage d’un but et s’attend à souffrir face au jeu offensif de la Fiorentina. Quatrième de son championnat l’an passé, le club autrichien a débuté son parcours dans ces tours préliminaires par un succès face à Debrecen (5-0). Sur la scène nationale, le Rapid occupe actuellement la… 4e place encore, déjà à 7 points du leader Salzbourg. Le week-end dernier, la formation autrichienne a été tenue en échec à domicile par Tirol (1-1). Dans cette formation du Rapid Vienne, on retrouve des éléments comme l’attaquant français Mayulu, l’allemand Kuhn ou le capitaine Hofman. Devant son public, la Fiorentina devrait passer la vitesse supérieure pour combler son retard et décrocher sa qualification.

