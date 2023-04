Pronostic Feyenoord AS Roma : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Feyenoord a une revanche à prendre face à la Roma

Ce quart de finale de la Ligue Europa entre le Feyenoord Rotterdam et l’AS Roma est tout simplement le dernier remake de la finale de la Ligue Europa Conférence. Lors de cette rencontre, les Italiens s’étaient imposés sur le plus petit des scores (1-0) à Tirana. « Montées » en Ligue Europa, ces deux formations rêvent de se hisser de nouveau en finale. Le club batave est motivé à l’idée de prendre sa revanche sur la Louve. Impressionnant cette saison, le club de Rotterdam domine largement l’Eredivisie avec pas moins de 8 points d’avance sur un duo de poursuivants composé de l’Ajax et du PSV. Depuis le début de ce nouvel exercice, les hommes de Slot n’ont perdu qu’une seule fois en championnat. Pour parvenir à se hisser en quarts de finale, le Feyenoord s’est facilement imposé face au Shakhtar Donetsk avec un festival au retour à Rotterdam (7-1). Cette victoire confirme l’excellente forme des Néerlandais à l’heure d’affronter la Roma. Le week-end dernier, les Bataves ont réalisé une nouvelle prestation de qualité contre Waalwijk (5-1), consolidant ainsi leur place de leader. Les hommes forts de cette équipe sont le Turc Kokcu, le Brésilien Igor Paixao, le Marocain Idrissi passé par Séville et surtout le buteur mexicain Gimenez, auteur de 18 buts déjà cette saison dont 5 dans cette C3.

En face, la Roma ambitionne de faire le doublé. Avec Mourinho à sa tête, la Louve possède un spécialiste des Coupes d’Europe, puisque le Portugais a remporté les 3 différentes Coupes d’Europe dans sa carrière. L’an passé, ses protégés avaient dominé le Feyenoord en finale de C4 et avaient offert à leurs tifosi un trophée européen espéré depuis plusieurs années. En finissant 2e de sa poule cette saison, le club romain a été contraint de disputer un 16e de finale face à Salzbourg, rebasculé de la Ligue des champions. Battu en Autriche, le club italien avait comblé son retard pour se qualifier au stade olympique. En 8es de finale, les Giallorossi se sont montrés solides en prenant le meilleur sur la Real Sociedad (2-0 en cumulé). Battue dans le derby face à la Lazio, la Louve s’est reprise en remportant ses deux derniers matchs de championnat face à la Sampdoria (3-0) et contre le Torino (0-1). Dybala s’est signalé en inscrivant un but lors de chacun de ses matchs. Ces succès permettent à la bande de Mourinho d’occuper une place sur le podium de Serie A, l’autre objectif du club. Très fort cette saison, le Feyenoord devrait au moins tenir le match nul à domicile face à une solide équipe romaine.

