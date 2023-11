Pronostic FC Séville Real Betis : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le FC Séville et le Bétis se neutralisent ?

Le FC Séville n’a pas fait le plein de confiance dans ce derby toujours très attendu par les deux camps. La défaite en C1 concédée mardi contre Arsenal n’a fait que confirmer les inquiétudes autour de cette équipe, qui n’a gagné qu’un seul de ses 9 derniers matchs, contre une modeste équipe de Quintanar de la Orden (0-3) en Coupe. Le match nul décevant contre le Celta de Vigo lors de la dernière journée (1-1), alors que les Andalous étaient en supériorité pendant quasiment une demi-heure de jeu, témoigne du marasme actuel. Pourtant, l’équipe est assez intéressante et devrait jouer le haut de tableau, alors qu’elle n’est que 15e. Nous avons évoqué Sergio Ramos, qui sera très probablement absent pour ce derby (blessé), tout comme le portier titulaire Nyland, et l’éternel blessé Marcao. Le buteur marocain Youssef En-Nesyri (4 buts en Liga cette saison) essaie d’aider son équipe à sortir la tête de l’eau.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

À l’inverse, le Betis performe en championnat et en C3. Les Vert et Blanc sont 6es de Liga et leaders de leur groupe en Ligue Europa, notamment grâce à leur série en cours assez impressionnante de 11 matchs sans défaite (7 victoires, 4 nuls). Cette semaine, les Sévillans sont facilement venus à bout de l’Aris Limassol (4-1) avec une équipe légèrement remaniée. Le dernier match en championnat s’est également soldé par une victoire à domicile, contre Majorque (2-0). De retour de blessure après de longs mois d’absence, Fekir est entré en jeu lors des deux derniers matchs. Ovationné, l’ancien Lyonnais va pouvoir apporter tout son talent à une équipe du Betis déjà performante. De très bons joueurs évoluent dans cette équipe et devraient démarrer ce week-end : Borja Iglesias (15 pions en Liga la saison dernière, buteur en C3), son collègue d’attaque Willian José (5 buts en 9 matchs de championnat), les importantissimes Isco (ex-Real) et Carvalho, ou encore les anciens Barcelonais Bellerin et Abde Ezzalzouli. Bien plus en confiance et très bien armée, cette équipe du Betis devrait pouvoir rivaliser avec une équipe du FC Séville malade. Mais la tâche sera loin d’être facile, étant donné l’importance de ce derby. Les attaquants de pointe des deux camps, Willian José et En Nesyri, auront l’occasion de se montrer, eux qui l’ont déjà fait à plusieurs reprises en Liga cette saison.

► Le pari « Match nul ou Betis » est coté à 1,65 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 165€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « Match nul » est coté à 3,47 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 347€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « En Nesyri ou Willan José buteur » est coté à 1,72 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 172€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics FC Seville – Real Betis avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Bonus en Freebet avec Unibet

–100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic FC Seville Real Betis encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

La police espagnole identifie un auteur de cri raciste visant Vinicius