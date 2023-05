Pronostic FC Cologne Hertha Berlin : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Ça ne sent pas bon pour le Hertha Berlin à Cologne

En ouverture de la 32e journée de Bundesliga, le FC Cologne reçoit le Hertha Berlin ce vendredi. Les Chèvres ne jouent plus grand-chose, puisqu’elles sont trop loin de la qualification européenne et disposent d’une avance de 10 points sur le 1er relégable à 3 journées de la fin. Assuré de son maintien, le FC Cologne devrait continuer sur sa dynamique de fin de saison, où il n’a été battu qu’une seule fois sur sa pelouse par Fribourg, qui joue les premiers rôles. En revanche, les partenaires de l’international tunisien Skhiri se sont parfaitement repris le week-end dernier en s’imposant contre le Bayer Leverkusen (1-2). L’ancien joueur du Hertha Berlin Davie Selke s’est signalé en inscrivant un doublé. Son 3e but sur les 2 derniers matchs. Dans leur stade, les Chèvres doivent se reprendre, car elles restent sur 5 réceptions sans la moindre victoire (2 nuls pour 3 revers).

En face, le Hertha Berlin se dirige vers la Bundesliga 2. Cette équipe flirte depuis plusieurs saisons avec la relégation et semble cette année mal partie pour s’en sortir. En effet, la formation berlinoise est actuellement en dernière position du championnat avec 5 points de retard sur le premier non relégable, Schalke. Le week-end dernier, le Hertha s’est offert tout de même un peu espoir en s’imposant contre Stuttgart (2-1), une victoire venue mettre fin à une terrible dynamique de 8 journées sans succès. Solide lors des dernières semaines, le FC Cologne devrait prendre le dessus sur une formation du Hertha Berlin en grande difficulté et battu sur 10 de ses 11 derniers déplacements.

