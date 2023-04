Pronostic Everton Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Everton accroche Tottenham

Pour clôturer la 29e journée de Premier League, Everton reçoit Tottenham lundi à Goodison Park. Les Toffees luttent pour se maintenir en PL. Franck Lampard licencié fin janvier, les dirigeants d’Everton ont misé sur Sean Dyche. L’arrivée de l’ancien entraîneur de Burnley a eu des effets positifs puisque le club de la Mersey est sorti de la zone rouge. Actuellement, Everton se trouve en 15e position avec 2 points d’avance sur West Ham, première formation relégable. Lors des dernières journées, les Toffees ont été tenus en échec par Nottingham (2-2) et ont ensuite pris le meilleur sur Brentford (1-0) à Goodison Park grâce à une réalisation de McNeil dès la 1re minute. Pour son dernier match avant la trêve, Everton a réussi une très belle performance en accrochant Chelsea (2-2) à Stamford Bridge. Les Toffees ont montré un bel état d’esprit en revenant par deux fois au score. Depuis l’arrivée de Sean Dyche, Doucouré a retrouvé une place de titulaire au côté de Gueye et d’Onana qui s’est imposé comme un des leaders d’Everton. Devant, Calvert-Lewin ne joue presque plus et sera a priori encore forfait ce soir.

En face, la trêve internationale a été très chargée du côté de Tottenham. En effet, Antonio Conte a été licencié et sera remplacé jusqu’à la fin de la saison par Cristian Stellini. Le nouvel arrivé a du pain sur la planche puisqu’il doit permettre à Tottenham de garder sa place dans le Top 4 qui lui offrirait la possibilité de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Actuellement, les Spurs se retrouvent en 4e place avec 2 points d’avance sur leur premier poursuivant, Newcastle. A noter cependant que le club londonien possède 2 matchs de plus que les Magpies et les Reds de Liverpool. Les dernières semaines n’ont pas été brillantes avec une élimination en FA Cup face à Sheffield et en Ligue des Champions contre le Milan AC. De plus, les Spurs ont certes dominé Nottingham (3-1) en PL mais ont perdu contre Wolverhampton (1-0) et ont été accrochés par Southampton (3-3) avant la trêve internationale. Lors de cette dernière rencontre, les Spurs ont mené de 2 buts à 10 minutes de la fin avant de craquer. Devant son bouillant public de Goodison Park, Everton revigoré par son résultat à Chelsea, a les moyens d’accrocher Tottenham.

