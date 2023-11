Pronostic Étoile rouge de Belgrade Leipzig : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

Leipzig la tête dans les étoiles à Belgrade

Dans cette poule G de la Ligue des champions, Manchester City fait figure de grand favori. Ensuite, Leipzig, avec son expérience européenne acquise lors des dernières saisons, semble le mieux armé pour décrocher le second strapontin qualificatif. Néanmoins, l’Étoile rouge de Belgrade et les Young Boys de Berne n’ont pas l’intention de jouer les victimes. Ce mardi, le club serbe va s’appuyer sur le soutien de ses fans pour mettre la pression sur le club allemand et tenter de se replacer dans ce groupe. Lors de la 1re journée, l’Étoile rouge avait réussi une bonne prestation à l’Etihad face à Manchester City (3-1) malgré la défaite. Ensuite, l’Étoile rouge avait arraché un nul à domicile contre les Young Boys de Berne (2-2) grâce à l’égalisation en toute fin de rencontre de Bukari (ex-Nantes), servi par Krasso (ex-Sainté). Finalement, lors du match aller, le club de Belgrade s’est incliné à Leipzig (3-1). En championnat, les Serbes sont seulement en 2e position avec 6 points de retard sur le Partizan. Le week-end dernier, l’Étoile rouge de Belgrade s’est tranquillement imposée face à Radnik (3-1).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, Leipzig, avec sa politique d’investir sur de jeunes pépites, est devenu un habitué de la Ligue des champions. Le club allemand assume son statut, puisqu’il occupe la 2e place de son groupe derrière l’intouchable Man City. En cas de victoire ce mardi, Leipzig pourrait assurer sa place en 8es de finale de la C1. Sur la scène nationale, les hommes de Marco Rose avaient débuté par une victoire dans la Supercoupe face au Bayern. Sur leur lancée, les partenaires de Simakan s’étaient montrés très solides en infligeant un 6-0 en championnat contre Cologne le week-end d’après. En revanche, Leipzig sort d’une très mauvaise semaine avec une élimination en Coupe d’Allemagne face à Wolfsbourg, alors qu’il avait remporté les 2 dernières éditions, et une défaite à Mayence en championnat (2-0). Le club est actuellement en 5e position de Bundesliga. Avec Simons, Openda, Poulsen, Forsberg ou Sesko (Dani Olmo a rechuté), Leipzig dispose d’un potentiel impressionnant qui devrait lui permettre de prendre les 3 points en Serbie. L’ancien Lensois Openda, auteur de 9 buts déjà depuis son arrivée, avait marqué un doublé face à Cologne.

► Le pari « Victoire Leipzig » est coté à 1,50 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 200€ (300€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Openda buteur » est coté à 2,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 310€ (410€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Leipzig et plus de 2,5 buts » est coté à 1,94 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 248€ (348€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Etoile Rouge Belgrade – Leipzig :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Belgrade Leipzig détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !