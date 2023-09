Pronostic Ecosse Tonga : Analyse, cotes et prono du match de la Coupe du monde de rugby

L’Ecosse facile contre les Tonga ?

Après une belle 3e place au dernier Tournoi des 6 nations derrière l’Irlande et la France, l’Ecosse a remporté 3 de ses 4 rencontres amicales de préparation à cette Coupe du Monde, contre l’Italie (25-13), la Géorgie (33-6) et la France (25-21), avant que ces derniers ne prennent leur revanche une semaine plus tard avec un meilleur XV aligné (27-30). Pour son premier match dans la compétition, le XV du Chardon s’est incliné contre les Springboks (18-3) et était exempté pour la 2e journée. Intéressants une seule mi-temps face à l’Afrique du Sud, les Ecossais vont donc devoir lancer leur Coupe du Monde, et cela passe par une victoire contre les Tonga, un adversaire à leur portée. Les deux dernières confrontations se sont soldées par deux défaites des Tongiens : 14-60 en 2021 et 12-37 en 2014.

De l’autre côté, les Tonga ont mal débuté leur Coupe du Monde contre les Irlandais avec une défaite 16-59. Un résultat qui ne rassure pas d’autant que les Ikale Tahi ont cette année terminé derniers de la Pacific Nations Cup avec 3 revers en 3 matchs contre les Samoa (9-34), le Japon (16-21) et les Fidji (20-36). Seules deux victoires contre la modeste équipe du Canada (36-12 et 28-3) ont légèrement rassuré, mais les Canadiens ne sont même pas à la Coupe du Monde. La défaite est quasiment inévitable pour les Tongiens qui affrontent des Ecossais dans l’obligation de l’emporter pour espérer se qualifier. Les 16 points inscrits par les Tonga contre la solide équipe d’Irlande en amical cet été nous laissent penser que ce match peut être assez ouvert et riche en points. Côté écossais, le danger pourrait bien venir de Duhan Van der Merwe, auteur de 3 essais sur les 3 derniers matchs.

