Pronostic Dijon Rodez : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez a le vent en poupe à Dijon

Arrivé l’été dernier pour permettre à Dijon de retrouver la Ligue 1, Omar Daf a failli dans sa tâche et a été licencié. Pour sauver le club bourguignon d’une nouvelle relégation, les dirigeants dijonnais ont misé sur Pascal Dupraz. Connu pour être un expert en sauvetage des clubs, le technicien reste cependant sur un échec à Saint-Étienne. Actuellement, le DFCO se trouve en avant-dernière position du classement avec 7 points de retard sur Pau, première formation non-relégable. Après avoir relevé la tête avec des nuls contre Metz et Valenciennes, puis en s’imposant contre Grenoble, Dijon est retombé dans ses travers en s’inclinant lors des 3 dernières journées face à Guingamp (2-0), Pau (0-1) et le week-end dernier à Caen (2-1). Lors de cette dernière rencontre, les Bourguignons avaient ouvert le score dès la 2e minute par Touré, mais ont craqué dans la deuxième partie de la rencontre. Un peu mieux à domicile, les coéquipiers de Le Bihan comptent sur l’effet Dupraz pour s’en sortir.

En face, Rodez a aussi connu un passage très compliqué au cours duquel le club aveyronnais était englué dans la zone de relégation. La fin de son parcours en Coupe de France avec une claque reçue à Toulouse (6-1) semble avoir réveillé Rodez. En effet, depuis cette élimination, l’équipe ruthénoise est sur une excellente dynamique de 4 victoires consécutives en Ligue 2. Lors de cette série, les Aveyronnais ont dominé Niort (2-3), Caen (3-2), Amiens (1-3) et le week-end dernier Quevilly Rouen (1-0). Grâce à ces excellentes prestations, Rodez est sorti de la zone rouge pour occuper la 13e place du classement général avec 3 points d’avance sur Laval, premier relégable. Conscient que rien n’est encore joué, le club ruthénois veut poursuivre sur sa belle série pour prendre une avance significative. En pleine confiance, Rodez devrait contenir le Dijon de Dupraz en prenant au moins le point du nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

