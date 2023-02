Pronostic Dijon Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Metz enfonce Dijon

Avec l’arrivée d’Omar Daf (excellent à Sochaux) et des moyens importants, Dijon devait être l’un des candidats à la montée en Ligue 1. Plutôt bien rentrés dans leur saison, les Bourguignons confirmaient cette impression lors des premières semaines. Depuis la fin août, le club dijonnais a perdu de sa superbe et ne fait qu’accumuler les contre-performances. Logiquement, le club bourguignon est tombé dans la zone de relégation. Actuellement, le DFCO se trouve en avant-dernière position avec 3 points de retard sur l’AS Saint-Étienne, première équipe non relégable. Le week-end dernier, les hommes d’Omar Daf avaient une belle opportunité à saisir en déplacement à Geoffroy-Guichard face aux Verts. Passés au travers, les Dijonnais se sont logiquement inclinés (2-0). Omar Daf est en danger, puisque son équipe reste sur 4 revers consécutifs en Ligue 2. Plus inquiétant, Dijon n’a pas marqué le moindre but lors de ces rencontres.

En face, le FC Metz est dans une dynamique diamétralement opposée. Parti doucement, le club lorrain retrouve de son allant depuis plusieurs semaines, au point d’être encore en course pour monter en Ligue 1. En effet, les hommes de Boloni occupent actuellement la 4e place du classement avec 3 points de retard sur Sochaux (2e). Le week-end passé, malgré une nette domination, Metz n’est pas parvenu à s’imposer à domicile face à Caen (0-0), mais s’est vu refuser un but pour un hors-jeu très limite. Invaincu lors des 10 dernières journées de championnat, le club lorrain veut poursuivre sur sa dynamique et profiter de la fébrilité actuelle des Dijonnais pour prendre les 3 points. Avec Mikautadze, les Grenats possèdent la révélation de la saison en Ligue 2. Le Géorgien occupe la tête du classement des buteurs avec Krasso et Maja. Face à une équipe de Dijon qui reste sur 4 défaites consécutives, Metz devrait s’imposer pour continuer à croire à la 2e place.

