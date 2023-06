Pronostic Croatie Roumanie : Analyse, cotes et prono du match de l’Euro Espoirs 2024

La Croatie finit sur une bonne note face à la Roumanie

Cette affiche entre la Croatie et la Roumanie met aux prises deux sélections qui ne jouent plus rien, puisqu’elles sont déjà éliminées. Seconde de son groupe des éliminatoires, la Croatie est passée par les barrages où elle s’est imposée face au Danemark. En revanche, la sélection au Damier n’a pas existé lors de l’Euro en s’inclinant lors de la 1re journée face à l’Ukraine (2-0). Ensuite, les Croates ont vécu une entame catastrophique face à l’Espagne (1-0) en encaissant un but au bout de 19 secondes. Par la suite, la sélection au Damier a poussé, mais n’est pas parvenue à revenir. Après ces 2 rencontres, le bilan est famélique avec 0 point, 0 but inscrit et 3 encaissés. Pour cette dernière rencontre, le sélectionneur Dragan Skocic devrait faire tourner son groupe pour donner du temps de jeu à tous. Pour affronter la Roumanie, certains titulaires pourraient laisser leur place à des éléments moins utilisés comme le Troyen Palaversa ou Colina d’Augsbourg.

En face, la Roumanie participe à ce championnat d’Europe en tant que pays organisateur. Lors de ses 2 premiers matchs dans ce championnat d’Europe, la sélection roumaine a montré qu’elle évoluait un cran au-dessous des autres nations européennes. Largement battue par l’Espagne (0-3), la Roumanie a ensuite tenu un peu mieux la comparaison face à l’Ukraine (1-0). Déjà éliminée lors de cet Euro, la sélection des Carpates va vouloir finir sur une bonne note devant son public. Les résultats de ce championnat d’Europe sont plutôt logiques au regard des dernières prestations de la Roumanie. En effet, les Roumains se sont seulement imposés à 2 reprises lors des 14 derniers matchs. Pour cette dernière rencontre, la Croatie semble mieux armée qu’une Roumanie qui semble évoluer dans la seconde division européenne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

