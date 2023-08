Pronostic Concarneau Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Caen, 3 sur 3 face à Concarneau

Au terme d’un dernier exercice incroyable, Concarneau est monté pour la 1re fois de son histoire en Ligue 2. Pour ses débuts, la formation bretonne s’est montrée solide face à une équipe bastiaise, 3e du dernier championnat (0-0). Lors de cette rencontre, El Khoumisti avait vu son penalty être détourné par le portier corse Placide, et il s’est blessé. Ensuite, Concarneau affrontait un autre gros morceau avec un déplacement à Bordeaux. Malgré une belle résistance, le club breton a craqué dans les ultimes secondes en concédant un penalty au bout du temps additionnel (1-0). Ce samedi, Concarneau compte sur le soutien de son public pour tenter d’accrocher la 1re victoire de son histoire en Ligue 2 mais pour l’instant l’attaque est en berne avec la blessure d’El Khoumisti et le départ de l’excellent Amine Boutrah (11 buts et 8 passes la saison passée) qui a rejoint le Vitesse Arnhem.

En face, Caen a misé sur un spécialiste des montées en recrutant Jean-Marc Furlan pour enfin retrouver la Ligue 1. L’ancien entraineur de l’AJA réalise un très bon début de saison avec son nouveau club puisque ses protégés ont remporté leurs deux premiers matchs face au Paris FC (0-2) et le week-end dernier contre Pau (2-0). Parmi les meilleurs buteurs de Ligue 2 l’an passé, Alexandre Mendy n’a pas mis longtemps pour se signaler puisqu’il a marqué lors de ces 2 rencontres. Lors du mercato estival, Furlan a fait venir des joueurs qu’il connaît bien à l’image d’Autret arrivé d’Auxerre et pour l’instant la mayonnaise prend parfaitement. Souvent très fort en début de championnat, Caen devrait enchaîner en prenant le meilleur sur Concarneau.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

