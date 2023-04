Pronostic Clermont Reims : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Clermont exploite la mauvaise passe de Reims

Clermont n’est autre que la meilleure équipe de Ligue 1 depuis la reprise post-trêve internationale : 4 oppositions et 4 victoires pour des Auvergnats qui n’avaient jamais connu un tel enchaînement dans l’élite. Ils ont été très efficaces contre les relégables Ajaccio (2-1), Troyes (0-2) et Angers (2-1), avant de prolonger les malheurs de Nice (1-2) dimanche dernier sur la Côte d’Azur. Le CF63, candidat naturel au maintien, était déjà au-dessus de ses standings depuis le mois d’août. Il vient de s’ouvrir les portes du top 10 et s’est définitivement mis à l’abri d’une éventuelle relégation. Alors viser la passe de cinq ce dimanche ? C’est possible ! La fin de la saison ne sera que du plus pour les anciens pensionnaires de Ligue 2.

Au vu de la forme étincelante de Clermont et de sa méforme du moment, Reims, 8e avec un point de plus que son adversaire du jour, aura fort à faire pour briser l’élan des locaux. La roue a tourné pour Will Still et ses joueurs, qui ont affolé les débats pendant plusieurs mois avec leur série d’invincibilité de 19 rencontres. Depuis que celle-ci s’est refermée, ils accusent le coup et vont même jusqu’à s’enfoncer. Le club champenois, toujours emmené par l’incontournable Folarin Balogun, n’a pris qu’un point sur les 9 derniers mis en jeux. C’était en début de mois contre Brest (1-1), avant d’être défait à Rennes (3-0) et contre Strasbourg (2-0). A l’image de sa victoire face à Nice dont la période de grâce est terminée avec Digard, Clermont pourrait l’emporter ou au moins faire match nul ce week-end.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

