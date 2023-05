Pronostic Clermont Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon sur sa lancée à Clermont

Onzième de Ligue 1, Clermont a réussi sa saison et va disputer un 3e exercice consécutif dans l’élite. Malgré des moyens limités, la formation auvergnate est parvenue à maintenir un très bon niveau pour la 2e année consécutive. Cette réussite est avant tout celle de Pascal Gastien qui parvient à reconstruire chaque saison une équipe capable d’être compétitive malgré les départs. Cette saison, Clermont a rapidement obtenu son maintien alors que 4 équipes vont descendre en Ligue 2. Sur une excellente dynamique de 6 journées sans la moindre défaite (5 victoires et 1 nul), la bande de Gastien compte décrocher un succès de prestige face à l’Olympique lyonnais. Victorieux consécutivement de 5 rencontres, Clermont a vu sa série s’arrêter à Auxerre. Menés au score, les hommes de Gastien ont trouvé les ressources pour égaliser (1-1). Lors du match aller dans le Rhône, Clermont avait créé la sensation en s’imposant en fin de rencontre, mais c’est un tout autre Lyon qu’il affrontera ce dimanche.

En effet, l’Olympique lyonnais est l’une des équipes les plus en forme du moment en Ligue 1. Cette bonne dynamique permet aux Rhodaniens d’être toujours dans le coup pour un ticket européen puisqu’ils n’accusent que 3 points de retard sur Lille (5e). Depuis son revers concédé de peu à domicile face à Marseille (1-2), l’OL s’est parfaitement relancé avec un succès à la Meinau face à Strasbourg (1-2). Le week-end dernier, les Lyonnais nous ont certainement offert le match de l’année en Ligue 1 face à Montpellier. En effet, en retard au tableau d’affichage (1-4) face au MHSC d’un Wahi en feu, l’OL a effectué un retour incroyable pour s’imposer au bout du temps additionnel (5-4). Comme souvent, les hommes forts de cette remontada ont été Alexandre Lacazette, auteur d’un quadruplé qui porte son total à 24 réalisations, et le jeune Barcola, auteur de 3 passes décisives. Ce dernier succès a donné un coup de boost supplémentaire aux joueurs lyonnais dans ce sprint final. De plus, les partenaires de Lacazette ont appris le retrait de leur historique président, Jean-Michel Aulas. Nul doute que Lyon voudra marquer le coup lors de ce déplacement pour célébrer JMA. Sur une superbe dynamique, Lyon devrait se sortir du piège clermontois pour empocher un nouveau succès.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

