Pronostic Chili Pérou : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

Pas de vainqueur entre le Chili et le Pérou

Le Chili et le Pérou sont deux nations qui ont connu d’excellents passages lors des 10 dernières années en Amérique du Sud. La Roja s’est notamment imposée en Copa America tandis que los Incas ont également brillé dans cette compétition et ont joué la Coupe du Monde 2018 avant de louper de peu celle de 2022. La perte de vitesse de ces 2 sélections peut s’expliquer par un gap générationnel puisqu’après avoir connu d’excellents joueurs, le Chili et le Pérou sont en manque de talents. La sélection chilienne a de nouveau manqué le rendez-vous du Qatar 2022 et a pas spécialement bien lancé les éliminatoires pour la coupe du Monde 2026. En effet, battu par l’Uruguay (3-1), la Roja a ensuite partagé les points à domicile avec la Colombie (0-0). Le sélectionneur Eduardo Berizzo est contraint de s’appuyer sur un groupe vieillissant avec les Medel, Aranguiz, ou Sanchez.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En 2022, le Pérou avait réussi à décrocher la place de barragiste mais s’est incliné contre l’Australie et a donc raté le dernier Mondial. Lors de leurs premiers matchs des éliminatoires, Los Incas sont allés chercher le nul au Paraguay (0-0) avant de s’incliner à domicile face au Brésil (0-1). Avec un seul succès lors de ses 6 derniers matchs, le Pérou doit rapidement relever la tête pour ne pas se retrouver distancé dans ces éliminatoires. Juan Reynoso, le sélectionneur péruvien, se repose toujours sur les Guerrero, Trauco, Advincula ou Tapia ne sont pas présents. Cette opposition entre deux sélections assez proches en termes de dynamique et de problèmes à renouveler son effectif pourrait se conclure sur un match nul n’arrangeant aucune des 2 équipes.

► Le pari « match nul » est coté à 3,20 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 320€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « victoire Chili ou match nul et moins de 2,5 buts » est coté à 1,74 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 174€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Chili – Pérou :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Chili Pérou encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Pavard, le repositionnement charnière