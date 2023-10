Pronostic Brest Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un tonnerre de Brest face à Toulouse

Mal en point en janvier dernier, Brest avait été contraint de se séparer de Michel Der Zakarian pour nommer Eric Roy. Ce dernier, sans banc depuis plusieurs années, a su trouver les leviers pour relancer son équipe qui a finalement obtenu un maintien assez tranquillement. Sur cette lancée, l’équipe bretonne réalise un départ canon en Ligue 1 au point d’en partager la tête avec Monaco. Depuis l’entame de saison, le Stade brestois s’est seulement incliné au stade Vélodrome de Marseille (2-0) dans une rencontre où il aurait certainement mérité mieux. Malgré ce résultat négatif, Brest est rapidement reparti de l’avant en remportant deux nouveaux matchs face à Reims et Lyon pour deux nuls face à Rennes et Nice. La semaine passée sur la Côte d’Azur, dans le duel des leaders d’alors, Brest a été très costaud et n’a pas volé le 0-0. Ce dimanche, Brest a une belle carte à jouer à domicile face à une formation toulousaine certainement fatiguée de sa joute européenne.

En effet, Toulouse, qui a remporté la Coupe de France en 2023, est qualifié pour la Ligue Europa. Le TFC a réussi ses débuts avec le nul obtenu contre l’Union saint-gilloise (1-1) et en s’imposant face à LASK (1-0) en milieu de semaine. Lors de la prochaine journée, le club haut-garonnais affrontera le grand favori de la poule, Liverpool. Au niveau national, Toulouse s’est incliné à deux reprises en déplacement à Strasbourg et à Lens. En revanche, les Toulousains sont toujours invaincus à domicile où ils viennent de signer une très belle victoire contre Metz (3-0) et donc Linz (1-0). À la suite de cette victoire face au promu messin, le TFC est remonté à la 11e place du classement qui lui permet de compter 3 points d’avance sur le 1er relégable. Sur une excellente dynamique et très solide derrière (seulement 6 buts encaissés en 7 matchs), Brest devrait prendre le meilleur sur une équipe toulousaine certainement fatiguée de sa rencontre européenne.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Brest assomme Toulouse