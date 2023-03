Pronostic Brest Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un Brest – Toulouse sans vainqueur

Brest fait partie d’un groupe de 6 équipes, très proches au classement, engagées dans la lutte pour le maintien. La saison des Brestois n’a pas été de tout repos, puisqu’à la suite d’un mauvais passage, Michel Der Zakarian avait été licencié. Arrivé pour lui succéder, Eric Roy a relancé le club breton, mais manque de régularité dans ses résultats. Battu à domicile par le Paris Saint-Germain dans les dernières secondes du match (1-2), Brest a ensuite signé un résultat de parité à Troyes (2-2). Lors de cette rencontre, les Bretons ont limité la casse en prenant au moins un point face à un adversaire direct après avoir longtemps été menés 2-1. Actuellement, Brest se trouve en 16e position avec 1 point d’avance sur Auxerre, première formation relégable. Depuis le début de saison, le Stade brestois peine à domicile avec seulement deux succès obtenus, face à Troyes (2-1) et Angers (4-0), deux formations relégables.

Toulouse a désormais un objectif principal, la Coupe de France, avec une demi-finale à disputer face à Annecy. En Ligue 1, les Hauts-Garonnais occupent actuellement la 12e place du classement avec 12 points de plus que le 1er relégable. L’épopée en Coupe de France se fait ressentir lors des derniers résultats en championnat des Toulousains, puisqu’ils restent sur 1 succès lors des 5 dernières rencontres, pour 4 revers face à Marseille, Reims, Clermont et Lille lors de la dernière journée. Adepte de la data, Toulouse a notamment recruté l’été dernier le buteur Dallinga, qui compte 10 buts en championnat. Cette opposition entre une équipe brestoise qui lutte pour son maintien, mais qui gagne peu (1 seule victoire sur les 9 dernières journées), et une formation toulousaine intéressante, mais davantage tournée vers la Coupe de France pourrait voir les 2 équipes se quitter sur un nul.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

