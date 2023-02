Pronostic Brest Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco fait le taf à Brest

En difficulté lors de la 1re partie de saison, Brest a redressé la barre depuis qu’Eric Roy a repris l’équipe. L’ancien consultant a permis à sa formation de sortir de la zone rouge et de compter 2 points de plus que le 1er relégable. Dans une partie basse où plusieurs formations luttent pour ne pas descendre, Brest est conscient qu’il est encore bien loin de se sauver. La formation bretonne avait réussi à rester invaincue pendant 5 journées, mais a chuté le week-end dernier contre son ancien coach Michel Der Zakarian, qui officie désormais à Montpellier (3-0). Avant cela, les Brestois avaient limité la casse en signant 4 nuls face à Lille, Toulouse, Lyon et Lens pour un succès face à la lanterne rouge angevine. Lors du mercato, la formation brestoise a perdu Cardona ou Slimani et s’est renforcée avec Dembele, Loïc Rémy et Elis.

En face, l’AS Monaco est dans une bonne période en championnat. Sur une série de 8 journées sans la moindre défaite avec un bilan de 6 succès pour 2 nuls, le club du Rocher est remonté sur le podium de la Ligue 1. En effet, Monaco se trouve désormais en troisième position et a devancé Lens à la faveur de son succès sur le Paris Saint-Germain le week-end dernier. Lors de cette rencontre face au champion en titre, la bande de Philippe Clement a fait valoir sa confiance du moment. En pleine bourre, Golovin ou Ben Yedder s’en sont donné à cœur joie face au PSG (3-1). L’international français en est à 19 buts toutes compétitions confondues, Embolo à 12. Revenu à 2 points de l’OM, Monaco veut mettre la pression sur les Phocéens pour leur prendre leur place et ne pas revivre un scénario semblable à celui de l’an passé. Depuis le début du championnat, Monaco est plus à l’aise loin de ses bases où il n’a concédé qu’une seule défaite sur la pelouse de Lille. L’ASM a d’ailleurs frappé un grand coup jeudi en battant Leverkusen en Allemagne en barrages allers de C3. Après avoir démarré sur le banc jeudi, Ben Yedder devrait logiquement démarrer. Sur sa lancée, l’ASM pourrait s’imposer en Bretagne pour conserver sa place sur le podium.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

