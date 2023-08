Pronostic Brest Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lens de bon pied face à Brest

En danger lors de la dernière trêve hivernale, le Stade Brestois avait décidé de miser sur Eric Roy. Ce dernier a permis au club breton d’obtenir son maintien lors d’une saison particulièrement compliquée avec 4 relégations. Grâce à une dernière ligne droite de bonne qualité, et notamment à domicile avec 4 victoires sur les 5 dernières réceptions, le Stade a terminé en 14e position avec 9 points d’avance sur le premier relégable. Lors du mercato estival, Franck Honorat a décidé de passer un nouveau pallier en rejoignant la Bundesliga et le Borussia Mönchengladbach. Dans le sens opposé, la formation bretonne a attiré le milieu de terrain Jonas Martin, mais aussi Martin Satriano prêté par l’Inter et déjà passé par la Bretagne. Cet été, les protégés de Roy ont réussi leur campagne de préparation avec un seul revers concédé face à Rennes (0-1). Souvent performant dans son stade, Brest espère poursuivre sur cette dynamique mais fait face à une grosse écurie, Lens.

Impressionnant depuis son retour en Ligue 1 il y a 3 ans, le Racing Club de Lens a logiquement décroché une place en Ligue des Champions. Très régulier, le club nordiste a seulement fini à un point du PSG mais a devancé des écuries comme Monaco, Marseille, Rennes ou Lyon. Lors de la dernière ligne droite, les Sang et Or ont remporté 11 de leurs 12 derniers matchs, ne s’inclinant qu’au Parc des Princes dans une rencontre disputée principalement en infériorité numérique. Cette réussite a attiré les convoitises puisque les Openda, Fofana ou Onana ont quitté le club. Du côté des arrivées, Lens s’est attaché les services de Spierings, Diouf, Guivalogui ou Cortes. Lors de la préparation, les Nordistes ont rencontré des difficultés pour imposer leur patte puisqu’ils n’ont remporté que deux rencontres face à des équipes évoluant en National, Dijon et Sochaux. Ce dimanche, le Racing retrouve la Ligue 1 avec ambition. Fort de son excellente fin de saison, Lens devrait décrocher son 1er succès en Bretagne face au Stade Brestois qui devrait tout de même bien se défendre. Avec Openda parti, Sotoca (7 buts, 9 passes décisives la saison passée) sera sans doute l’atout offensif n°1 lensois sur cette 1re journée.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

