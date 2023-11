Pronostic Brésil Argentine : Analyse, cotes et prono de l’afffiche des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026

L’Argentine vient chercher un résultat au Brésil

Parfaitement rentré dans ces éliminatoires pour la Coupe du Monde 2026, le Brésil avait notamment battu la Bolivie (5-1) et le Pérou (0-1), qui sont cependant les deux derniers du classement de cette poule AmSud. Ensuite, la Seleção n’a plus gagné. Après avoir connu son 1er accroc face au Venezuela (1-1) en perdant des points à domicile, la sélection brésilienne s’est déplacée pour affronter deux équipes en reconstruction, l’Uruguay et la Colombie, pour le même résultat à savoir des défaites. En effet, les Auriverde avaient craqué contre la Celeste (2-0) le mois dernier, et pensaient se reprendre contre Los Cafeteros la semaine passée. Bien rentrés dans leur match, les Brésiliens avaient ouvert le score par le Gunner Martinelli mais ont ensuite subi le réveil de Luis Diaz, auteur d’un doublé. A la suite de cette nouvelle défaite, le Brésil a reculé en 5e position, avec seulement 2 points de plus que le premier non qualifié. Un mauvais résultat ce mardi pourrait mettre la Seleção dans une mauvaise posture. Pour affronter l’Argentine, le coach intérimaire Diniz sera privé d’éléments importants comme Neymar, Casemiro et Vinicius qui vient de se blesser.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Depuis son titre au Qatar, l’Argentine était jusque-là impériale. En effet, la Albiceleste avait remporté tous ses matchs sans encaisser le moindre but. Cette belle série a pris fin le week-end dernier lors de la réception de l’Uruguay (0-2), où elle a souffert face aux contre-attaques rapides de la Celeste dans un derby très viril. Néanmoins, la bande à Scaloni n’a pas trop à s’inquiéter car elle occupe la 2e place de ce mini-championnat avec 5 points d’avance sur le 8e. De plus, elle possède des éléments de grande qualité comme les Messi, Alvarez ou Martinez, qui auront à cœur de se racheter au Brésil. Dans cette rencontre de prestige, la sélection argentine va vouloir profiter des absences brésiliennes pour accrocher un résultat. Seulement surprise par l’Uruguay depuis son titre mondial, l’Argentine devrait prendre au moins le point du nul contre un qui reste sur 3 matchs sans victoire.

► Le pari « Victoire Argentine ou match nul » est coté à 1,40 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 180€ (280€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « victoire Argentine » est coté à 3,05 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 510€ (610€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Messi buteur » est coté à 3,45 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 590€ (690€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Brésil – Argentine :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Brésil Argentine détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La sélection de Scaloni pour le choc Argentine-Brésil