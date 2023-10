Pronostic Borussia Mönchengladbach Mayence : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Le Borussia Mönchengladbach enfonce Mayence

La 7e journée de Bundesliga débute avec une affiche concernant la lutte pour le maintien avec l’opposition entre le Borussia Mönchengladbach et Mayence. Le Borussia fait partie des équipes historiques du championnat d’Allemagne, mais qui reste sur des derniers exercices décevants pour un club de ce standing. Le début de saison des hommes de Seoane ne doit pas rassurer ses supporters. En effet, Gladbach’ a commencé par 5 journées sans la moindre victoire (2 nuls et 3 revers). Finalement, le Borussia a ouvert son compteur la semaine passée en s’imposant à Bochum (1-3) avec un excellent Plea, double buteur et passeur pour Neuhaus. Cette victoire a fait le plus grand bien aux coéquipiers de Franck Honorat (13es désormais), arrivé cet été de Brest. Ce vendredi, le Borussia va tenter d’accrocher une nouvelle victoire pour lancer le début d’une dynamique.

C’est pire pour Mayence qui vit une entame catastrophique. Plutôt pas mal lors des saisons précédentes, les Nullfünfer sont actuellement derniers de Bundesliga avec un seul point pris lors de leur match nul contre l’Eintracht Francfort. Le week-end dernier, Mayence n’a rien pu faire face à une formation du Bayer Leverkusen (0-3) tout simplement impressionnante et leader dans ce début de championnat. Avec 17 buts encaissés et seulement 4 buts inscrits, les partenaires de Ludovic Ajorque possèdent les pires attaques et défenses de la la Ligue. Ce vendredi, les Nullfünfer affrontent une équipe de Gladbach’ revigorée par son succès du week-end dernier et qui devrait prendre le meilleur à domicile sur une équipe de Mayence ayant la tête au fond du seau.

