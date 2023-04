Pronostic Bordeaux Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux résiste à Metz

La 31e journée de Ligue 2 débute avec une très belle affiche entre deux prétendants à la montée entre le FC Metz et Bordeaux. La formation lorraine a effectué une très belle remontée pour revenir à 4 points des Girondins, qui occupent la 2e place permettant de monter en Ligue 1. Les hommes de Bölöni sont sur une excellente dynamique de 17 journées sans la moindre défaite. En effet, la formation messine n’a plus perdu en championnat depuis le 24 octobre et un déplacement sur la pelouse du leader havrais. Ce samedi, le FC Metz doit prendre des risques pour s’imposer et recoller au club girondin, car le week-end dernier, les Lorrains ont effectué une mauvaise opération en étant accroché à Pau (1-1). En tête au tableau d’affichage, le FC Metz s’est fait rejoindre en fin de rencontre. Pour renverser Bordeaux, le club compte bien évidemment sur son attaquant géorgien Mikautadze, auteur de 15 réalisations et 7 passes décisives.

En face, les Girondins de Bordeaux négocient très bien cette dernière ligne droite. En effet, au coude à coude avec Sochaux et Metz dans la course à la montée, les protégés de David Guion ont repris leurs distances en s’imposant face à une solide formation bastiaise le week-end dernier (2-0). Le buteur local Maja avait lancé les siens sur penalty, avant que Fransergio, déjà buteur à Guingamp (victoire 0-1) ne double la mise. Lors de cette rencontre, le Camerounais Bokele a été exclu et manquera donc le voyage à Metz. Victorieux de ses 3 derniers matchs face à Nîmes, Guingamp et donc Bastia, Bordeaux compte 4 unités de plus que le duo Sochaux – Metz. Sur une très bonne série de 5 victoires et 2 nuls lors des 7 dernières journées de Ligue 2, le club bordelais avait notamment su parfaitement négocier son déplacement à Sochaux (1-1). Déterminé à conserver sa 2e place et très bon défensivement (0 but concédé sur les 3 derniers matchs), Bordeaux devrait être capable de contenir les offensives messines et prendre au moins 1 point en Lorraine.

