Pronostic Bordeaux Auxerre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux enchaîne face à Auxerre

Proche de la montée la saison passée, Bordeaux est cette année le grand favori pour retrouver la Ligue 1. Cet été, plusieurs éléments majeurs ont quitté le club comme Maja, Mwanga ou Bakwa, mais le club girondin a misé sur des joueurs rompus à la Ligue 2 pour les remplacer avec le capitaine de Sochaux Weissbeck et celui de Guingamp, Livolant, ainsi que d’autres trouvailles comme Vipotnik et Pedro Diaz. Pénalisé d’un point à la suite des événements de Rodez, Bordeaux a connu une entrée difficile avec un lourd revers à Pau (3-0). Depuis cette claque, les partenaires de Barbet ont redressé la barre en arrachant un succès dans les dernières secondes contre Concarneau (1-0), et en prenant un bon point à Ajaccio (0-0) où il n’est jamais simple de se déplacer. Le week-end dernier, les Bordelais ont confirmé cette montée en puissance face à une formation amiénoise (2-0) qui réussissait une entame canon. Arrivé cet été en provenance de Maribor, Vipotnik a délivré les siens quelques minutes après son entrée en jeu. Ce but va faire le plus grand bien au Slovène qui avait manqué un penalty contre Pau.

De son côté, l’AJ Auxerre ne sera restée qu’une seule saison dans l’élite. Le club bourguignon fut tout proche de se maintenir, mais n’a pas su remporter le match qu’il fallait. Malgré la descente, les dirigeants de l’AJA ont maintenu leur confiance à Christophe Pélissier, qui a déjà connu plusieurs montées avec Luzenac, Amiens ou Lorient. Pour le moment, le club auxerrois cherche son rythme de croisière. En effet, après avoir idéalement débuté avec un succès à Valenciennes (1-4), Auxerre a calé avec un revers contre Amiens (0-1) et des nuls contre Angers (2-2) et Grenoble (0-0). Devant son public et bien lancé désormais dans sa saison, Bordeaux devrait s’imposer dans cette affiche aux senteurs de L1 face à Auxerre.

Guy Roux : « Quoicoubeh »