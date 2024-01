Pronostic Auxerre Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Auxerre repart sur de bonnes bases face à Bordeaux

Relégué de Ligue 1 lors de la dernière journée, Auxerre a pour ambition de retrouver l’élite au plus vite. Les dirigeants bourguignons ont maintenu leur confiance à Christophe Pélissier, qui a déjà connu plusieurs montées avec ses clubs précédents, Luzenac, Amiens ou Lorient. Ce choix semble être payant, puisqu’à la mi-parcours, la formation auxerroise se trouve en seconde position avec 4 points d’avance sur son 1er poursuivant, Grenoble. De plus et à l’instar du leader angevin, l’AJA est désormais seulement engagé en Ligue 2, puisqu’elle a été sortie par Nice en Coupe de France lors de la séance des tirs au but. Lors des dernières semaines de 2023, Auxerre tournait à plein régime avec 4 succès consécutifs face à Quevilly Rouen, Concarneau, Ajaccio et surtout à Laval. Dans cette équipe, on retrouve certainement le meilleur joueur de la 1re partie de saison en L2, le percutant Hein. Ce dernier est bien accompagné par Perrin, Ayé ou Onaiwu.

En face, Bordeaux était l’un des grands favoris à la montée, puisque l’an passé, le club girondin fut tout proche de retrouver l’élite. En effet, les Bordelais s’étaient écroulés lors des 2 dernières journées, permettant à Metz de monter en Ligue 1. Mal rentré dans cet exercice, Bordeaux a décidé de se séparer de David Guion pour nommer Albert Riera. L’Espagnol, ancien joueur du club, a mis du temps à imposer sa patte sur le jeu de son équipe. Finalement, les Girondins ont réagi en fin d’année avec des victoires importantes contre le Paris FC, Annecy et surtout à Dunkerque lors de la dernière rencontre. Lors de ce match, Vipotnik a marqué. Arrivé cet été, le Slovène avait connu de la malchance dans ses tentatives depuis l’entame de la saison, touchant à de nombreuses reprises les montants. Le week-end dernier, les Bordelais ont souffert pour se qualifier en 16es de finale de la Coupe de France face à Sannois. Au prochain tour, les partenaires de Barbet retrouveront l’OGC Nice, tombeur de l’AJA au tour précédent. Pour affronter Auxerre, Bordeaux ne pourra pas compter sur son international norvégien Gregersen, parti en MLS. Sur une excellente dynamique, Auxerre devrait confirmer face à Bordeaux.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

