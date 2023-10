Pronostic Belgique Suède : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires de l’Euro 2024

La Belgique assomme la Suède

Désormais sous la houlette de l’ancien coach de Schalke et Leipzig, Tedesco, la Belgique est déjà qualifiée pour l’Euro, comme la France ou le Portugal. En effet, les Diables Rouges sont invaincus dans leur campagne des éliminatoires avec un seul léger faux-pas lors du nul contre l’Autriche (1-1), ce qui leur permet d’occuper la tête de leur groupe. Le sélectionneur Tedesco est privé de son maître à jouer Kevin de Bruyne, ou de son portier Courtois. En revanche, Romelu Lukaku confirme son très bon début de saison avec la Roma en étant le meilleur buteur de ses éliminatoires. L’attaquant de la Louve a été de nouveau décisif lors du succès obtenu en Autriche vendredi (2-3) en inscrivant le dernier but de son équipe tandis que le néo-Sévillan Lukebakio s’est signalé avec un doublé. A leurs côtés sur ce rassemblement, on retrouvera notamment le nouveau Citizen Doku ou l’ancien Lensois Openda tandis que l’ancien Lillois Onana sera absent suite à son expulsion en Autriche.

A l’inverse, la Suède vit un moment compliqué. Incapable de se qualifier pour la dernière Coupe du Monde, la sélection suédoise avait également vécu une dernière campagne de Ligue des Nations désastreuse, conclue en dernière position de son groupe de Ligue B. Lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la Suède est mal embarquée pour se qualifier puisqu’elle est seulement en 3e position de son groupe avec 7 points de retard sur l’Autriche qui compte un match en plus. Sur son parcours, les Suédois se sont seulement imposés face à l’Estonie et l’Azerbaïdjan, mais ont perdu contre la Belgique (0-3) lors du match aller, et à 2 reprises face à l’Autriche. En fin de semaine dernière, la Suède a disputé une rencontre amicale face à la Moldavie (3-1) pour se préparer à ce choc face aux Belges. Pour sauver l’honneur lors de ces éliminatoires, la Suède compte sur les Lindelöf, Claesson, Ekdal, Forsberg, ou Kulusevski. Alexander Isak, star de cette équipe, est absent pour ce rassemblement. Bien que déjà qualifiée, la Belgique devrait s’imposer face à une Suède dans le dur.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

