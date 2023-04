Pronostic Bayer Leverkusen Union saint-gilloise : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen prend une option dès l’aller face à l’Union saint-gilloise

L’arrivée en cours de saison de Xabi Alonso a totalement relancé le Bayer Leverkusen. En effet, la formation allemande se trouvait dans la zone de relégation et occupe désormais la 6e place de Bundesliga, ce qui lui permettrait de participer à une compétition européenne l’an prochain. Le week-end dernier, Leverkusen a réussi une superbe opération en dominant à domicile un adversaire direct, l’Eintracht Francfort (3-1) avec notamment des buts des Français Adli et Diaby, servis à chaque fois par la pépite Wirtz. Cette victoire est la 5e consécutive en Bundesliga, mais aussi la 7e toutes compétitions confondues. En grande forme également dans cette Ligue Europa Conférence, le Bayer s’est successivement défait de l’AS Monaco en 16es de finale et de Ferencvaros en 8es. Déterminé à poursuivre son aventure en Europe, le Bayer se méfie d’une équipe de l’Union saint-gilloise, tombeuse d’une formation allemande au tour précédent. Convoqué par Deschamps lors de la dernière trêve internationale, Diaby avait également marqué lors du dernier match de C4 face à son équipe.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, l’Union saint-gilloise avait été la très belle surprise de Jupiler League la saison dernière. Alors promu, le club de Bruxelles avait failli remporter le titre, craquant dans la dernière ligne droite face à un Club Bruges nettement mieux armé. Cette saison, le club belge est toujours dans le coup pour le titre puisqu’il n’accuse que 2 points de retard sur Genk. À l’instar du Bayer, l’Union est en forme et reste sur 7 matchs sans la moindre défaite avec 5 succès pour 2 nuls. Le week-end dernier, les Saint-Gillois ont été tenus en échec face à la Gantoise (1-1). Pour se hisser en quarts de finale, la formation belge s’est imposée face à l’Union Berlin au tour précédent (6-3 en cumulé) avec une très belle prestation au retour à domicile (3-0). Les hommes forts de l’Union sont le capitaine franco-maltais Teuma et les attaquants Boniface, Adingra et Lazare Amani. En revanche, l’excellent Vanzeir a quitté le club cet hiver pour rejoindre les New York Red Bulls où il connaît des problèmes. À domicile, le Bayer Leverkusen devrait poursuivre sur sa série de 7 victoires consécutives en prenant le dessus sur l’Union saint-gilloise.

► Le pari « Victoire Bayer Leverkusen » est coté à 1,60 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 220€ (320€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Diaby buteur » est coté à 3,00 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 500€ (600€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Bayer Leverkusen – Union Saint Gilloise :

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Union Saint Gilloise détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

Ligue Europa : Manchester-Séville en quarts, la Juve pour le Sporting