Pronostic Bastia Angers : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Angers en leader à Bastia

Quatrième la saison passée, Bastia se voyait bien lutter pour les playoffs lors de ce nouvel exercice. Mal rentré dans sa saison, le club corse s’est rapidement retrouvé en bas de tableau. Actuellement, le Sporting se trouve à une décevante 15e place avec seulement 2 points de plus que le premier relégable, Annecy. Les hommes de Brouard ont mal fini l’année 2023 puisqu’ils n’ont remporté qu’un seul match lors des 6 dernières journées, face à Dunkerque. Pour sa dernière sortie, le club bastiais s’est incliné à St Etienne (3-2) malgré une bonne réaction en fin de match. Eliminé précédemment de la Coupe de France par Lyon la Duchère, Bastia a décidé de se préparer en disputant des amicaux face à Furiani Agliani et la réserve de Monaco.

En face, Angers est tout simplement le leader de la Ligue 2. Relégué à l’issue d’un exercice catastrophique, le SCO s’est parfaitement adapté aux joutes de la Ligue 2. Porté par la réussite d’un Diony retrouvé, le club angevin est en tête de la L2 avec 2 points d’avance sur Auxerre et 6 sur Grenoble. Impressionnant en fin d’année 2023, les joueurs de l’Anjou ont remporté leurs 3 derniers matchs face à Grenoble justement, Troyes et Guingamp. La semaine passée, le SCO se déplaçait à Brest (L1) pour son 32e de finale de Coupe de France. Au terme d’un match très serré, les Angevins se sont inclinés. Cette défaite pourrait être un bien pour un mal, puisque le SCO peut se focaliser sur la montée en L1. Sur sa lancée, Angers devrait s’imposer en Corse et enfoncer les Bastiais.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

