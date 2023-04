Pronostic Bastia Amiens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bastia enfonce Amiens

Promu en Ligue 2 il y a seulement deux saisons après avoir passé plusieurs années dans les divisions inférieures, Bastia n’était clairement pas attendu aussi haut dans le classement cette année. Pressenti pour figurer dans la course au maintien, le Sporting s’est finalement invité en 1re partie de tableau de ce championnat et il pointe en 6e position avec le même nombre de points que le 4e, Sochaux. Cependant, les hommes de Régis Brouard accusent un retard sans doute trop important de 7 points sur la 2e place occupée par Bordeaux et ne devraient pas être en mesure d’avoir leur mot à dire dans la course à la montée. Il n’empêche que les Corses restent redoutables, surtout devant leur public où ils ont été victorieux à 7 reprises lors de leurs 9 derniers matchs. Dernièrement, ce sont Nîmes (4-2), Sochaux (3-2) et Annecy (3-0) qui sont tombés à Furiani.

14e de son côté, Amiens ne peut pas se vanter de réaliser un aussi bon exercice que ne peut le faire son hôte du soir. Tout avait plutôt bien commencé pourtant pour les pensionnaires de la Licorne qui avaient pris place assez rapidement sur le podium du championnat avant de connaître une période hivernale assez terrible, marquée par de nombreux revers qui se sont enchaînés au point de voir l’entraineur, Philippe Hinschberger, jeter l’éponge. Patrice Descamps a pris la relève sur le banc picard sans parvenir à redresser la situation et ses hommes viennent de s’incliner à deux reprises face à Guingamp (3-1) et Valenciennes (0-2) le week-end dernier. Défaits à 4 reprises lors de leurs 4 derniers déplacements, les Amiénois n’auront à priori pas les armes pour tenir tête à la furia bastiaise dans cette rencontre.

