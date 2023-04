Pronostic Barcelone Atlético : Analyse, cotes et prono du match de Liga

L’Atlético résiste au FC Barcelone

La 30e journée de Liga nous offre une superbe affiche ce dimanche entre le FC Barcelone et l’Atletico Madrid. La formation catalane, en tête du championnat, est bien parti pour remporter le titre grâce à ses 11 points d’avance sur le Real Madrid et 13 sur son adversaire du jour. Très solide depuis le début de saison avec seulement 2 revers concédés, la formation barcelonaise a cependant connu quelques contre-performances lors des dernières semaines. Humilié au Camp Nou par le Real Madrid (0-4) en demi-finale retour de la Copa del Rey, le club catalan a ensuite été tenu en échec à deux reprises en Liga, face à deux modestes formations, Gérone et Getafe (0-0 à chaque fois). Ces derniers résultats confirment les difficultés offensives du moment avec 3 matchs sans le moindre but. Le Barça espère le réveil de Robert Lewandowski (25 buts cette saison dont 20 en Liga). De plus, les absences de 3 cadres que sont Dembélé, Pedri et de Jong sont handicapantes pour Xavi.

De son côté, l’Atletico Madrid a effectué une très belle remontée au classement. En effet, sans faire de bruit les Colchoneros se sont replacés en 3e position avec 2 points de retard seulement sur le Real et 12 points de plus que le 5e. Sur une excellente dynamique, l’Atletico n’a plus perdu depuis le match aller face au FC Barcelone, début janvier. Depuis ce revers, les Matelassiers ont signé une excellente série de 10 victoires et 3 nuls en Liga. Sur cette même période, la bande à Simeone est même la meilleure équipe de Liga. En pleine confiance, la formation madrilène a remporté ses 6 derniers matchs de championnat avec un Griezmann très performant. L’international tricolore a notamment signé un doublé le week-end dernier lors du succès face à Amelia. Très important dans le jeu des Colchoneros, Grizou se rapproche d’un « double-double » puisqu’il compte actuellement 11 buts pour 8 passes décisives. Sur sa lancée, l’Atlético devrait pouvoir tenir tête au Barca qui connaît une période de moins bien.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

