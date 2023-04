Pronostic Auxerre Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre sur sa lancée face à Nantes

L’AJ Auxerre a souffert pour son retour en Ligue 1 mais semble s’être réveillé au bon moment. En effet, la formation bourguignonne a réalisé d’excellents résultats ces dernières semaines. Lors des 9 dernières journées, les hommes de Pélissier n’ont perdu qu’une seule fois, face à Strasbourg (2-0) à la Meinau. Depuis ce revers, l’AJA a parfaitement négocié deux rendez-vous face à des adversaires directs pour le maintien, en arrachant un succès dans le derby face à Troyes (1-0) avec une réalisation de Niang, et une victoire probante à Ajaccio (0-3). Grâce à ces résultats, la formation auxerroise est remontée en 15e position au classement avec 3 points d’avance sur Racing Club de Strasbourg à l’orée de cette journée. Ce dimanche, les Auxerrois pourraient effectuer une nouvelle bonne opération lors de la venue d’une équipe nantaise qui ne compte que 2 points de plus. Solide à l’Abbé-Deschamps, Auxerre reste sur 2 nuls et 2 victoires sur ses 4 dernières réceptions, au cours desquelles elle n’a encaissé qu’un seul but. Le recrutement opéré lors de la trêve hivernale a donné un coup de fouet aux Bourguignons.

De son côté, le FC Nantes a connu une saison très chargée puisque le club de Loire-Atlantique a disputé les 16es de finale de l’Europa League face à la Juventus et s’apprête à affronter Toulouse en finale de la Coupe de France. Pour la seconde année consécutive, les Canaris vont donc disputer la finale au Stade France. Dans cette dernière ligne droite du championnat, Nantes paye certainement tous ses efforts consentis en coupes avec des résultats décevants en Ligue 1. En effet, la formation nantaise a dangereusement glissé vers la zone de relégation, puisqu’elle ne possède plus que 5 points d’avance sur Strasbourg. Le week-end dernier, les hommes d’Antoine Kombouaré ont affiché un excellent état d’esprit pour remonter un handicap de deux buts face à l’AS Monaco (2-2) à la Beaujoire. Comme souvent cette saison, Ludovic Blas a été décisif en inscrivant un but et en offrant le deuxième à Mostafa Mohamed, alors qu’il n’était pas titulaire. Cette affiche entre deux formations assez proches pourrait voir les 2 équipes se neutraliser. Avantage tout de même à des Auxerrois en forme et à domicile, alors que Nantes n’a plus gagné depuis 7 matchs en L1. Comme à l’aller (victoire de Nantes 1-0), le match pourrait être pauvre en buts.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

