Pronostic Australie Équateur : Analyse, cotes et prono du match amical international

L’Équateur tient tête à l’Australie

Dans cette période dédiée aux confrontations internationales, l’Australie affronte l’Équateur en amical à Sydney. Les Socceroos ont surpris lors du dernier Mondial en se hissant en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Tombée dans un groupe relevé, l’Australie avait fini en 2e position de son groupe derrière la France, mais devant des sélections comme le Danemark et la Tunisie. En 8es de finale, les Australiens avaient même donné quelques frayeurs aux Argentins dans les dernières secondes de la rencontre. Pour réaliser ce bon parcours, l’Australie s’était appuyée sur sa solidité défensive et sur son état d’esprit. Pour ce rassemblement, Graham Arnold s’appuie sur ses cadres du Mondial avec Goodwin, Ryan, Souttar, Irvine ou Duke. En revanche, l’expérimenté Mooy est blessé et manquera ce match amical.

En face, l’Équateur avait idéalement lancé son Mondial en prenant le dessus sur le Qatar (2-0) et en accrochant les Pays Bas (1-1). Malheureusement, la Tri s’est inclinée lors de son dernier match de poule contre le Sénégal et n’a pas réussi à se qualifier pour les 8es de finale. Pour obtenir sa place au Qatar, l’Équateur avait réalisé une très bonne campagne d’éliminatoire terminée à la 4e place de la zone AmSud devant des sélections comme le Chili, la Colombie ou le Pérou. Sélection très solide, la Tri sera privé de son excellent buteur Valencia qui avait inscrit 3 buts au Qatar et qui plane en championnat turc avec 25 buts en 21 journées. On retrouvera tout de même un collectif solide emmené par les prometteurs joueurs de Brighton Caicedo et Estupinan. Avec une seule défaite lors de ses 10 dernières rencontres, l’Équateur est sur une bonne dynamique. Également très intéressant dans le jeu au Qatar, il devrait pouvoir l’emporter contre l’Australie.

