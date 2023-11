Pronostic Athletic Bilbao Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Bilbao enfonce le Celta Vigo

L’Athletic Bilbao réalise une très bonne entame de saison qui lui permet d’occuper la 5e place de Liga. Actuellement, la formation basque accuse 4 points de retard sur le 4e, qui n’est autre que l’Atlético de Madrid. Depuis le début de saison, Bilbao ne s’est incliné qu’à 3 reprises face au Real Madrid, la Real Sociedad et le FC Barcelone, soit 3 des plus grosses écuries de la Liga. Le week-end dernier, les hommes de Valverde sont allés s’imposer à Villarreal (2-3). Lors de cette rencontre, l’Athletic a réussi une entame incroyable pour mener de 3 buts en 30 minutes. En fin de rencontre, les Basques se sont fait peur en encaissant coup sur coup deux buts de la part du Sous-Marin jaune. En pleine forme, les frères Williams portent cette équipe et ont été décisifs sur les 3 buts de leur formation face à Villarreal. Inaki (5 buts) marque tout de même bien plus que Nico (1 but).

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

En face, le Celta Vigo vit une nouvelle saison galère. Depuis maintenant plusieurs exercices, le club galicien se rapproche de la relégation. Actuellement, les partenaires de Iago Aspas occupent la 18e place, soit celle de premier relégable. Depuis le début de saison, le Celta ne s’est imposé qu’une seule fois lors d’un déplacement à Almeria début septembre. Après avoir perdu successivement contre l’Atlético Madrid et Girona, le Celta a obtenu le nul à domicile contre le FC Séville (1-1) le week-end dernier. En grande souffrance, le Celta devrait subir un nouveau revers sur la pelouse de l’Athletic Bilbao.

► Le pari « Victoire Athletic Bilbao » est coté à 1,52 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 204€ (304€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Inaki Williams buteur » est coté à 2,65 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 410€ (510€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites et bonus vous permettent de parier sur ce Athletic Bilbao – Celta Vigo:

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ avec PMU Sport

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de Freebets en bonus avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de Freebets en Bonus avec ParionsSport En Ligne

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Athletic Bilbao Celta Vigo détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !