Pronostic Atalanta La Spezia : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Atalanta logiquement face à La Spezia

7e de Serie A, l’Atalanta Bergame vise un retour en coupes d’Europe la saison prochaine. Si le top 6 du championnat italien est qualificatif, la 7e place pourrait l’être aussi en cas de victoire de la Juve en finale de Coupe d’Italie. L’Atalanta est en forme avec 4 victoires sur ses 6 derniers matchs, pour une seule défaite. Depuis cette dernière, chez une équipe de Bologne intéressante, l’Atalanta a obtenu un bon nul chez une Fiorentina également en forme (1-1) avant de s’imposer sur ses 2 derniers matchs, face à la Roma à domicile (3-1) et au Torino à l’extérieur (1-2).

A l’inverse, La Spezia n’a gagné qu’un seul de ses 20 derniers matchs toutes compétitions confondues. Lors des 3 dernières journées, le club situé en Ligurie a fait match nul chez la lanterne rouge Sampdoria (1-1) et s’est incliné deux fois à domicile contre la Lazio (0-3) et Monza vendredi (0-2). 17e avec le même points que le premier relégable, La Spezia était alors privé des attaquants Nzola et Maldini qui pourraient de nouveau manquer à l’appel ce mercredi. Face au premier non relégable du classement, l’Atalanta qui vise un retour en Europe devrait logiquement s’imposer à domicile. Possiblement avec un nouveau but de Zapata (2 buts) ou Hojljund (7 buts) qui forme le plus souvent le duo offensif depuis la blessure de Lookman.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

