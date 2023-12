Pronostic Luton Town Newcastle : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle retrouve de la confiance contre Luton

Luton fait mieux que les deux autres promus, mais cela n’empêche pas de le voir dans la zone rouge. Il a perdu ses 3 derniers matchs, dont deux contre des prétendants au titre, City (1-2) et Arsenal (3-4), qui ont eu du mal à gagner ici. Malgré le fait d’accrocher des « gros » du championnat parfois, les locaux restent bien trop faibles pour pouvoir rivaliser avec une équipe qui vise l’Europe comme Newcastle. Les relégables devront en plus de cela se passer de Burke, Lockyer et Potts. Le buteur Adebayo, qui a causé du tort à City et Arsenal en marquant, sera quant à lui bien présent.

Newcastle traverse une période compliquée, après avoir perdu 3 matchs de suite contre Everton, Tottenham et l’AC Milan en C1. Mais une victoire à la maison contre Fulham (3-0) a redonné un peu de confiance aux Magpies. Cette mauvaise dynamique est probablement due aux nombreuses absences au sein de l’effectif, notamment celles de Tonali (suspendu), Barnes, Joelinton, Schar, Pope (blessés)… Malgré cela, l’équipe est très bien armée et devrait facilement rivaliser et même s’imposer sur la pelouse du promu Luton. Les attaquants Wilson (7 buts) et Isak (7 buts) se battront pour une place de titulaire, tandis que le jeune Gordon commence à être important (6 buts, 4 passes). Devenu titulaire, il pourrait offrir la victoire à son équipe contre une modeste formation de Luton.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

