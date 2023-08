Pronostic AS Roma Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan mieux armé que la Roma

La 3e journée de Serie A débute avec une très belle affiche entre l’AS Roma et le Milan AC. Ces deux formations ont brillé sur la scène européenne l’an passé, avec une finale d’Europa League pour la Louve, et une demi-finale de Ligue des Champions pour le club rossonero. Lors de l’intersaison, le club romain a perdu son défenseur Ibanez, mais s’est renforcé en attirant les Paredes, Sanches, Ndicka, Aouar, Kristensen ou Sardar Azmoun. Malgré tous ces renforts, Mourinho n’est pas satisfait et a fait de Lukaku une priorité. Essentiel lors de l’excellent parcours européen, Paolo Dybala est resté en Italie malgré des convoitises. Le début de saison des Romains est loin de correspondre aux attentes du club. Tenu en échec par la Salernitana (2-2) lors de la 1ère journée, la Roma a ensuite été battue sur le terrain du Hellas Vérone (2-1). Avec un seul point en 2 matchs, la Louve joue gros ce vendredi face à un adversaire direct pour le titre et les places européennes.

En face, le Milan AC a lui perdu Zlatan Ibrahimovic et son excellent milieu de terrain Tonali, mais a réinvesti la somme sur plusieurs jeunes joueurs comme les américains Pullsic ou Musah, l’anglais Loftus-Cheek, le Batave Reijnders, le Suisse Okafor ou le Nigérian Chukwueze. Menacé par tous ces mouvements, Olivier Giroud démontre encore qu’il faudra compter avec lui. Le champion du Monde 2018 vient de réaliser deux très bonnes prestations avec 3 buts inscrits. Le Tricolore est parfaitement épaulé par deux feux-follets sur les ailes avec Pullisic et Leao. Lors de cette entame de championnat, le Milan AC s’est imposé avec brio à Bologne (0-2) et à domicile face au Torino (4-1). Dans cette affiche de Serie A, le Milan AC semble plus prêt qu’une Roma qui se cherche. Un match nul comme lors des 2 rencontres de la saison passée est possible.

