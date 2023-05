Pronostic AS Roma Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter enchaîne face à la Roma

Dans un sprint final de Serie A qui s’annonce bouillant dans la course au Top 4, ce choc entre la Roma et l’Inter est crucial. En effet, actuellement, la formation romaine se trouve en 7e position avec 2 points de retard sur le dernier strapontin qualificatif pour la C1, détenue pour le moment par… l’Inter. Après avoir connu une belle série de 3 victoires consécutives en championnat, la Roma a calé lors des dernières journées. Battus sur la pelouse de l’Atalanta (3-1), les Giallorossi ont ensuite partagé les points à 2 reprises face au Milan AC (1-1) en concédant l’égalisation en toute fin du temps additionnel et contre Monza (1-1) en milieu de semaine. Lors de cette dernière rencontre, le turc Celik (ex-Lille) a été exclu et manquera donc la réception de l’Inter. Cette baisse de régime est certainement la conséquence du parcours européen des hommes de Mourinho où ils ont souffert pour se qualifier pour les demi-finales en dominant le Feyenoord Rotterdam lors des prolongations. Jeudi prochain, la formation romaine défiera le Bayer Leverkusen pour décrocher une place en finale. Pour défier l’Inter, Mourinho déplore plusieurs absences puisque les Smalling, Celik, Llorente, Wijnaldum, El Shaarawy sont indisponibles. A noter également qu’aucun risque ne devrait être pris avec Dybala, qui a joué dernièrement sur une jambe pour aider son équipe en Coupe d’Europe.

En face, l’Inter connaît une fin de saison intéressante puisqu’après avoir alterné le chaud et le froid, la formation intériste reste sur 3 victoires en championnat. En plus de ses bons résultats, les Nerazzurri ont livré d’excellentes prestations pour se défaire d’Empoli (0-3), de la Lazio (3-1) avant le feu d’artifice de milieu de semaine face au Hellas Vérone (0-6). Lors de ce dernier succès, le duo Martinez – Dzeko s’est fait plaisir avec un doublé chacun. Cependant, ces deux hommes devraient débuter sur le banc ce samedi en prévision de la demi-finale de ligue des Champions face au grand rival du Milan AC. Inzaghi devrait s’appuyer sur un duo de jokers d’excellente qualité avec Lukaku et Correa. Dans ce sprint final, l’Inter est engagé sur tous les tableaux puisqu’en plus de lutter pour une place dans le Top 4 et pour un ticket en finale de ligue des Champions, il va affronter la Fiorentina en finale de la Coppa Italia. Sur une excellente dynamique, l’Inter devrait profiter des nombreuses absences du côté de la Roma pour accrocher au moins un point.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

