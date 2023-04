Pronostic Arsenal Southampton : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Arsenal se relance contre Southampton

La 32e journée de Premier League ouvre vendredi avec une affiche opposant les 2 extrémités du classement avec l’opposition entre Arsenal et Southampton. Les Gunners réalisent une saison incroyable et occupent logiquement la place de leader depuis quasiment l’entame de saison. Cependant, la bande à Arteta vient de perdre des points et rentre dans le Money time avec quelques rencontres difficiles au programme. En effet, ce vendredi soir, les Londoniens défient la lanterne rouge avant de voir le niveau d’adversité augmenté avec des affrontements successifs face à Manchester City, Chelsea, Newcastle et Brighton. Actuellement, Arsenal compte 4 points d’avance sur les Citizens de Guardiola (qui ont 1 match de retard). Son écart des 8 points a fondu lors des dernières journées avec les nuls concédés à Liverpool (2-2) et West Ham (2-2). Lors de ces 2 rencontres, les Gunners ont mené à chaque fois de 2 buts avant de craquer. Dans le même temps, Manchester City est passé en mode rouleau compresseur, ce qui devrait nous offrir une fin palpitante avec un choc entre les 2 équipes, déterminant pour la conquête du titre. Depuis quelques semaines, Arsenal a récupéré Gabriel Jesus qui a tout de suite retrouvé le chemin des buts avec 4 réalisations lors des 3 dernières journées. En revanche, le défenseur William Saliba est toujours sur le flanc.

En face, Southampton est très mal engagé dans cette saison de Premier League. Les Saints se trouvent en dernière position du classement avec 4 points de retard sur le premier non relégable, Everton. Tout reste jouable pour Southampton mais la dynamique actuelle de 6 journées sans le moindre succès n’est guère rassurante. Lors des dernières semaines, les Saints se sont inclinés trois fois de rang face à West Ham (1-0), sur la pelouse de Manchester City (1-4) et le weekend dernier contre Crystal Palace (0-2). Lors du mercato hivernal, Southampton s’était attaché les services des Sulemana, Alcaraz ou Orsic dans l’optique de la lutte pour le maintien. Les résultats actuels montrent que l’alchimie n’a pas prise. De plus, le meilleur buteur de cette formation n’est autre que le capitaine James Ward-Prowse, spécialiste des coups de pied arrêtés. Le milieu de terrain est l’une des rares satisfactions de l’effectif des Saints. Pour cette affiche, Arsenal devrait se relancer avant l’enchaînement d’un calendrier infernal.

