Pronostic Annecy Troyes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un Annecy – Troyes avec des buts de chaque côté

Maintenu in extremis en Ligue 2 grâce à la relégation administrative de Sochaux, Annecy n’a appris sa réintégration en L2 que quelques heures avant la 1re journée. Surpris par Guingamp (1-4), Annecy a ensuite retrouvé sa solidité pour s’imposer contre Dunkerque (3-0) et signer trois matchs nuls contre Angers (0-0), Saint-Étienne (1-1) et Concarneau (1-1). Face au promu breton, la bande de Laurent Guyot pensait avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Warren Caddy (3 buts déjà), mais n’est pas parvenue à conserver son avantage. En fin de match, le milieu de terrain Kashi a même été exclu et manquera par conséquent la réception de Troyes.

