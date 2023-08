Pronostic Annecy Saint-Étienne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Étienne assure le minimum face à Annecy

Annecy est passé par toutes les émotions en quelques mois, de la relégation un peu injuste à la suite du résultat du match Bordeaux-Rodez (victoire donnée à Rodez 3-0) à sa réintégration à la suite des problèmes financiers vécus par le FC Sochaux. Apprenant sa présence en Ligue 2 la veille de la 1re journée, le club haut-savoyard a connu une première compliquée en subissant un lourd revers face à Guingamp (1-4). Par la suite, les hommes de Laurent Guyot ont trouvé leur rythme de croisière en obtenant le nul contre Angers (0-0) et en signant une très belle victoire à domicile face à Dunkerque (3-0). Déterminés à poursuivre sur cette dynamique, Annecy et ses attaquants Bosetti, Caddy et Kodjia veulent enchaîner face à l’ASSE.

Annoncée parmi les candidats à la montée, l’AS Saint-Étienne a connu une entame de saison catastrophique. En effet, les Verts ont perdu leurs deux premiers matchs dans des conditions assez semblables en encaissant des buts dans le temps additionnel face à Grenoble et contre Rodez. Au pied du mur, les hommes de Laurent Batlles se sont repris le week-end dernier en arrachant la victoire face à Quevilly Rouen (2-1). Cette victoire n’a pas été rassurante sur le plan du jeu, mais aura permis aux Stéphanois de sortir de la zone rouge. Depuis le début de cette saison, le nouvel attaquant Sissoko a inscrit les 3 buts de son équipe sur penalty, ce qui montre les difficultés des partenaires de Briançon à faire la différence dans le jeu. Avec la confiance de ce premier succès, Sainté se déplace à Annecy pour enchaîner, mais se méfie d’une équipe haute-savoyarde qui l’avait battu l’an passé.

Saint-Étienne s'offre un succès précieux face à Annecy