Pronostic Angers Quevilly-Rouen : Analyse, cotes et prono du match de la Ligue 2

Angers se reprend face à Quevilly-Rouen

Angers a fait partie du lot de 4 équipes reléguées de Ligue 1 à la suite du passage à 18 clubs. Le SCO, rapidement détaché, a pu se focaliser sur la préparation de cette saison. Bien leur en a pris puisque les Angevins sont dans le coup pour retrouver l’élite. En effet, le SCO avait fini l’année 2023 en tête de la Ligue 2 devant Auxerre. La formation angevine n’a pas connu la même réussite en 2024. En effet, sorti de la Coupe de France par Brest, Angers a ensuite perdu en championnat face à Bastia à Furiani (2-0). A la suite de cette défaite, Auxerre a pris les commandes du championnat avec 1 unité de plus que l’équipe entrainée par Dujeux. Toutefois, avec 5 points d’avance sur Grenoble, le SCO est toujours bien placé mais doit rapidement renouer avec la victoire pour ne pas laisser les adversaires espérer. Avec les Diony, Hunou, El Melali ou Abdelli, le SCO a de la ressource.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Quevilly Rouen dispute une saison compliquée en Ligue 2 après avoir connu un exercice très tranquille l’an passé, terminant dans le ventre mou. La formation normande a rapidement eu du mal cette saison et s’est retrouvée dès la 1ère journée dans la zone de relégation. Malgré une réaction, QRM est actuellement à la 18e place avec déjà 5 unités de retard sur Concarneau, premier non relégable. Solide fin 2023, Quevilly Rouen a mal débuté l’année 2024 avec une élimination en Coupe de France face à Feignies-Aulnoye et surtout contre Guingamp en Ligue 2 (0-1). Olivier Echouafni n’a pas survécu et vient d’être remplacé par un autre homme connu à Nice, Jean-Louis Garcia. Déterminé à se racheter après sa défaite à Bastia et vainqueur de ses 8 derniers matchs à domicile, Angers devrait renouer avec la victoire face à Quevilly Rouen.

► Le pari « victoire Angers » est coté à 2,10 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 210€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « plus de 2,5 buts » est coté à 2,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Angers – Quevilly Rouen :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Angers Quevilly Rouen encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Jean-Louis Garcia nouvel entraîneur de QRM